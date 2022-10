1 Kampf um jeden Zentimeter Eis in Bremerhaven. Wild-Wings-Angreifer Ken André Olimb (rechts) setzt sich gerade mit Christian Wejse auseinander. Foto: Eibner/Wagner

Die Wild Wings haben in der DEL am Freitagabend in Bremerhaven für einen Paukenschlag gesorgt. Mit dem 3:2-Sieg brachten die Schwenninger den bis dahin ungeschlagenen Pinguins die erste Saisonniederlage bei.















Die spannende Frage ist nun: Wird nach dem bereits vierten Saisondreier der Wild Wings und Platz vier am Sonntagabend (19 Uhr) die Schwenninger Helios-Arena im baden-württembergischen DEL-Derby gegen Bietigheim richtig voll werden? Der Termin mit dem Feiertag am Montag könnte nicht günstiger für einen Besuch bei Kapitän John Ramage und Co. sein.