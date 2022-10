1 Eine Szene – typisch für das Derby am Freitagabend. Schwenningens Ken André Olimb (links) kommt gegen Adler-Spieler Simon Thiel nicht durch. Foto: Eibner/Lägler

Die Wild Wings haben in der DEL am Freitagabend daheim in einer vollen Helios-Arena das zweite Saisonderby gegen die Adler Mannheim mit 2:4 verloren.















Die Mannheimer zeigten ihre spielerische Klasse gegen gut kämpfende Wild Wings. Für Schwenningen war es die vierte Niederlage in Folge – für die Adler der sechste Sieg in Serie.

Nach nur 33 Sekunden steht es 0:1

Das Derby begann mit einer eiskalten Dusche für die Wild Wings. Verteidiger Will Weber konnte auf der linken Defensivseite die Scheibe nicht klären – Borna Rendulic zog nach nur 33 Sekunden trocken ab und brachte die Adler mit 1:0 in Führung. Dieser sehr sehr frühe Führungstreffer war typisch für die Mannheimer, die exakt das gleiche mit den frühen Treffern in den vergangenen Spielen bereits geschafft hatten.

In der Folgezeit agierten die laufstarken Gäste in der Helios-Arena sehr druckvoll, zeigten eine klasse Raumaufteilung und waren oft einen Schritt schneller als die Schwenninger. In der siebten Minute hatte Mannheim Pech, als Sinan Akdag nur den Schwenninger Außenpfosten traf. Wild-Wings-Keeper Joacim Eriksson stand in dieser Phase unter Dauerstrom, während sein Gegenüber, Felix Brückmann, im ersten Drittel keine einzige hochkarätige Möglichkeit der Neckarstädter zu entschärfen hatte. Der 0:1-Rückstand war für die Wild Wings in dieser Höhe nach dem ersten Abschnitt noch schmeichelhaft.

Der zweite Abschnitt

Auch im zweiten Drittel sah das alles locker und easy aus, wie die Adler die Scheibe laufen ließen. In der 26. Minute stand es 2:0 für die Badener, als ein Schlagschuss von Luca Tosto im Schwenninger Kasten landete.

Es ging gerade so weiter. In der 27. Minute folgte das 3:0 der Adler durch Matthias Plachta nach einer sehenswerten Kombination über Nicolas Krämmer.

Und die Schwenninger Fans? Sie feuerten nach einigen Momenten Stille wieder ihr Team an. Die komplette Arena – bis auf die 300 Gästefans – war wieder da, als in der 31. Minute Tylor Spink auf 1:3 verkürzte. Ein gutes Powerplay reichte den Wild Wings aber nicht, um vor der zweiten Drittelspause weiter zu verkürzen.

Ville Lajunen ist stocksauer

Schwenningens Verteidiger Ville Lajunen war zu diesem Zeitpunkt sauer: "Wir haben jedenfalls im zweiten Drittel nicht besser gespielt als im ersten."

Im Schlussabschnitt scheiterte Mannheims Schweden-Rückkehrer Stefan Loibl (47.) nach einem tollen Solo an Eriksson. Dann keimte aus Schwenninger Sicht noch einmal Hoffnung auf: Tylor Spink verkürzte auf 2:3 (53.). Mehr war nicht für die Gastgeber drin. Per empty-net-goal sorgte der starke Matthias Plachta (60.) für den 4:2-Endstand.

Für die Wild Wings geht es am Sonntag (19 Uhr) mit dem schweren Auswärtsspiel in Wolfsburg weiter. Die Grizzlys qualifizierten sich in dieser Woche für das Achtelfinale in der Champions Hockey League.

Die Statistik

Wild Wings – Mannheim 2:4 (0:1/1:1/1:2). Tore: 0:1 Rendulic (0:33 – Assists: Dawes und Swarz), 0:2 Tosto (25:12 – Thiel), 0:3 Plachta (26:48 – Krämmer), 1:3 Tylor Spink (31:24 – Lajunen), 2:3 Tylor Spink (52:20 – Hungerecker und DeFazio), 2:4 Plachta (59:23/5:6). Strafen: Wild Wings: 4 – Mannheim: 8. Schiedsrichter: Benjamin Hoppe/Andre Schrader. Zuschauer: 4964.