Schwenninger Wild Wings: Legende George Fritz sieht bittere 1:2-Heimniederlage gegen Augsburg

1 Das Augsburger Tor schien vernagelt: Die Wild Wings – hier Alex Karachun (rechts) – erspielten sich Chancen für drei Siege. Doch am Ende ging das Heimspiel verloren. Foto: Roland Sigwart

Walker-Team hat jede Menge Chancen zu einem klaren Sieg, doch die Gäste machen die wichtigen Tore. Dieses Heimspiel bedeutet leistungsmäßig wieder einen Rückschritt.









Die Wild Wings haben in der DEL am Sonntagnachmittag ihr Heimspiel gegen Augsburg mit 1:2verloren. Erst in der letzten Sekunde gelang den Gastgebern ein Tor. Überlegene Schwenninger vergaben eine Vielzahl an Chancen. Ging es am Freitag in Köln leistungsmäßig für das Walker-Team wieder in die richtige Richtung – so bedeutete diese Heimpartie wieder einen Schritt zurück.