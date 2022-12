1 Die Wild Wings und Straubing lieferten sich ein packendes Duell. In dieser Szene bleibt Schwenningens Phil Hungerecker gegen Torhüter Florian Bugl nur zweiter Sieger. Foto: Roland Sigwart

Die Wild Wings haben in der DEL am Sonntag daheim gegen die Straubing Tigers in einem sehr spannenden Duell mit 2:3 nach Verlängerung verloren. Damit unterlagen die Schwenninger nach vier Siegen in Folge erstmals wieder.















Link kopiert

Die Partie war rassig, attraktiv und voller Emotionen, besaß Play-off-Charakter. Beide Teams unterstrichen in der Helios Arena, wie gut sie momentan in der DEL drauf sind.

Das Fazit von Harold Kreis

Der Schwenninger Coach sah es nach dem Schlusszeichen ebenso: "Jeder Zuschauer ist heute bei diesem Spiel auf seine Kosten gekommen. Beide Mannschaften haben unglaublich hart gekämpft. Ein Kompliment für mein Team für diese Leistung gegen einen Gegner, der aktuell zu den Top Vier in der Liga zählt."

Bei den Wild Wings gab es im Vergleich zum 4:2-Sieg am Freitag in Berlin keine personellen Veränderungen. Bei den Tigers fiel kurzfristig Top-Verteidiger Marcel Brandt aus.

Das Auftaktdrittel

Der Tabellenvierte aus Niederbayern startete hervorragend ins erste Drittel, in dem richtig Pfeffer drin war. Die Gäste erspielten sich in den ersten zehn Minuten eine Chance nach der anderen. Bereits nach 70 Sekunden scheiterten Parker Tuomie und Garrett Festerling knapp an Wild-Wings-Keeper Joacim Eriksson. Der Schuss von Gäste-Center Luke Adam landete (5.) an der Schwenninger Latte. Das 1:0 der Straubinger lag in der Luft – und fiel verdient in der 13. Minute durch Luke Adam.

Aber die Gastgeber befreiten sich von dem Druck und glichen durch Sebastian Uvira (14.) zum 1:1 aus. Nach seinem sehenswerten "Move" hatte Schwenningens Nummer 93 den Straubinger Keeper Florian Bugl überwunden. Dieses erste Drittel bot alles – auch einen Faustkampf zwischen Ville Lajunen und dem Ex-Schwenninger Kapitän Travis Turnbull. Beide kassierten nach einem "Unentschieden" jeweils eine Fünf-Minuten-Strafe. Mit einem zu diesem Zeitpunkt für die Wild Wings eher schmeichelhaften 1:1 ging es in die erste Pause. Sebastian Uvira sprach von einer "schweren Anfangsphase" für sein Team. "Wir können uns über dieses Zwischenergebnis glücklich schätzen und müssen jetzt auf dem 1:1 weiter aufbauen."

Das Mitteldrittel

Das zweite Drittel war von einem offenen Schlagabtausch geprägt. Die Wild Wings zogen zwischenzeitlich das Momentum auf ihre Seite, als Miks Indrasis (24.) mit seinem fünften Saisontor das 2:1 erzielte. Zuvor hatte Alex Karachun abgezogen, dessen Schuss konnte Bugl nur abprallen lassen. Bemerkenswert, dass sich bei den Gastgebern der junge Daniel Neumann seinen ersten Assistpunkt in der DEL verdiente. In den letzten Minuten des zweiten Abschnitts hatten Tylor Spink und Uvira (Lattenschuss) die Chancen zum möglichen 3:1.

Das Schlussdrittel

Im Schlussabschnitt waren die Spielanteile weiterhin gut verteilt. Straubing glich in der 56. Minute durch Michael Connolly zum 2:2 aus. Es ging in die Verlängerung.

Die Verlängerung

In dieser fiel die Entscheidung nach 103 Sekunden. Miks Indrasis war bei seiner Chance gescheitert – im direkten Gegenzug erzielte Tigers-Verteidiger Ian Scheid das entscheidende 3:2 für die Gäste.

Das Fazit von Schwennningens U23-Spieler Daniel Neumann: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Leider hat es am Ende nicht zu einem Dreier gereicht."

Die Statistik

Wild Wings – Straubing 2:3 n.V (1:1/1:0/0:1 – 0:1). Tore: 0:1 Adam (12:23/4:4 – Assists: Zimmermann und Lipon), 1:1 Uvira (13:42 – Ramage und Pfaffengut), 2:1 Indrasis (23:07 – Karachun und Neumann), 2:2 Connolly (55:19 – Manning), 2:3 Scheid (61:43). Strafen: Wild Wings:17 – Straubing: 17 plus zehn Minuten für Zengerle (20.). Schiedsrichter: Iwert/Schrader. Zuschauer: 3673.