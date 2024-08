1 Die Freiburger freuen sich, dass sie bald wieder „eigenes Eis“ haben. Foto: Eibner/Friese

Das Testspiel zwischen dem EHC Freiburg und Kooperationspartner Schwenninger Wild Wings kann wie geplant am 31. August (18.30 Uhr) im Breisgau stattfinden. Die Ammoniak-Probleme sind wohl überwunden.









Link kopiert



Die Reparaturmaßnahme in der Freiburger Echte Helden Arena nach der Beschädigung der Ammoniakleitung, so eine Mitteilung der Wölfe, sei „in den Endzügen“. Nach einer weiteren und endgültigen Abnahme sollte bereits am Dienstag mit der Eisaufbereitung begonnen werden.