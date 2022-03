1 Die Chance in Krefeld ist vertan, aber die Wild Wings könnten nach den neuesten Rechnungen nun am Mittwochabend den Klassenerhalt in der DEL eintüten. Voraussetzung ist, dass Krefeld in Mannheim keine zwei Punkte holt. Ansonsten geht der Krimi am Freitag weiter. Foto: Eibner

Nach der Schwenninger 2:3-Niederlage nach Verlängerung in Krefeld liefen die Taschenrechner heiß. Das Ergebnis: Sollten die Krefelder in ihrem Spiel am Mittwoch in Mannheim keine zwei Punkte holen, können die Wild Wings den Klassenerhalt praktisch auf dem Sofa feiern.















Die Krefelder haben noch drei Spiele in dieser Woche, aus denen sie acht Punkte brauchen, um die Wild Wings – wenn diese am Freitag in Ingolstadt und am Sonntag daheim gegen Nürnberg leer ausgehen – im Tabellenkeller noch zu überholen.

Zwei Punkte brauchen die Krefelder in Mannheim mindestens

Also müssten die Krefeld Pinguine am Mittwoch in Mannheim schon einmal mindestens zwei Zähler gewinnen. Wenn nicht, dann haben die Schweninger den Klassenerhalt in der Tasche.

Krefelds Geschäftsführer Sergey Saveljev ist stolz auf sein Team

Krefelds Geschäftsführer Sergey Saveljev zeigte sich am späten Dienstagabend nach dem Sieg gegen Schwenningen im Kellerduell stolz auf seine Mannschaft. "Wir wollten eigentlich die drei Punkte gegen die Wild Wings, aber auch mit den zwei Punkten sind wir immer noch am Leben. Viele hatten ja hinter uns bereits vor Wochen einen Haken drangemacht und uns als Absteiger damals schon abgestempelt. Jetzt wird die Mannschaft in diesen drei Spielen noch alles versuchen."

Christof Kreutzer macht bei den spekulativen Hochrechnungen nicht mit

Ausgerechnet gegen Krefeld wird aber in Mannheim der neue Trainer Bill Stewart am Mittwochabend sein Debüt feiern. Wie Mannschaften nach einem Trainerwechsel auftreten können, ist bekannt. Dies weiß auch Sergey Saveljev.

Schwenningens Spordirektor und Trainer Christof Kreutzer bleibt seiner Linie treu, wollte sich auf der Rückfahrt von Krefeld auch nicht auf irgendwelche neue Hochrechnungen verlassen. Für ihn gilt: "Dass wir uns weiterhin hundertprozentig auf uns fokussieren und uns nun auf das Spiel am Freitag in Ingolstadt vorbereiten."