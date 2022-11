1 Wild-Wings-Verteidiger Peter Spornberger (Mitte) verteidigt in dieser Szene gegen den Bremerhavener Top-Scorer Miha Verlic. Foto: Eibner/Wagner

Die Wild Wings haben am Sonntagnachmittag in der DEL in Bremerhaven knapp mit 2:3 nach Verlängerung verloren. Wie am Freitag gegen München stimmte ebenfalls die Leistung.















Schwenningens Trainer Harold Kreis zog ein Fazit: "Jeder Punkt ist wichtig, aber nach unserem 2:1 wenige Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit hatten wir das Momentum auf unserer Seite. Bremerhaven hat es dann auch clever gemacht."

Bei den Wild Wings war der am Freitag wegen einer Erkältung fehlende Verteidiger Alex Trivellato wieder dabei. Er verteidigte neben Ville Lajunen. Weil Back-up Marvin Cüpper immer noch aufgrund einer Grippe pausieren muss, stand der Schwenninger U20-Torhüter Steve Majher erneut im Kader.

Pinguins-Coach Thomas Popiesch hatte personell noch größere Sorgen als die Wild Wings. Mit dem Fehlen seiner Top-Stürmer Jan Urbas und Ziga Jeglic war seine erste Top-Reihe "gesprengt". Außerdem konnten die Pinguins nur mit fünf Verteidigern agieren.

Das erste Drittel

Die Norddeutschen erwischten einen optimalen Start. Nach nur 140 Sekunden stand es 1:0 für die Gastgeber durch Miha Verlic, der von Skyler McKenzie optimal bedient worden war. In den Folgeminuten besaßen die Pinguins mehr Spielanteile, trafen aber auf eine sehr stabile Schwenninger Defensive um einen starken Torhüter Joacim Eriksson. Allerdings konnten die Wild Wings im ersten Drittel nur wenige Nadelstiche in ihrem Spiel nach vorne setzen. Kapitän John Ramage besaß in der zwölften Minute die größte Chance gegen Bremerhavens Schlussmann Maximilian Franzreb. Mit dem knappen, aber nicht unverdienten 1:0 für die Hansestädter ging es in die erste Pause.

Der zweite Abschnitt

Im zweiten Drittel konnten die Neckarstädter mehr Druck aufbauen und die Partie offener gestalten. Die Belohnung folgte auf dem Fuß. In ihrem ersten Powerplay glichen die Wild Wings zum 1:1 aus. Pinguins-Spieler Christian Weise saß nur acht Sekunden in der Kühlbox, als Tyson Spink – nach Vorarbeit von Ville Lajunen und seinem Bruder Tylor – sein Team jubeln ließ. Bis zur zweiten Pause lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Alex Karachun besaß eine große Möglichkeit. Mit 1:1 ging es in die letzte Pause. Tyson Spink zog eine Zwischenbilanz: "Das Ergebnis ist für uns bis jetzt in Ordnung. Aber wir müssen weiter hart arbeiten."

Das dritte Drittel

In der 48. Minute hatten die Wild Wings Glück bei einem Pfostenschuss von Dominik Uher. Fünf Zeigerumdrehungen später jubelten die Gäste. Bei "Vier gegen Vier" hatte John Ramage abgezogen – den Abpraller verwertete Verteidiger Johannes Huß zum 2:1 (53.). Die Pinguins antworteten mit dem 2:2 durch Uher, der einen Distanzschuss von Alex Friesen (55.) gekonnt abfälschte.

Die Verlängerung

Die Entscheidung fiel in der Verlängerung. 2:25 Minuten waren gespielt, als Bremerhavens Center Markus Vikingstad mit einer sehenswerten Einzelaktion das entscheidende 3:2 erzielte.

Schwenningens Johannes Huß bilanzierte: "Dieser eine Punkt ist wichtig, aber nach unserer Leistung hätten wir auch zwei mehr verdient gehabt."

Die Statistik

Bremerhaven – Wild Wings 3:2 (1:0, 0:1,1:1 –1:0) n.V. Tore: 1:0 Verlic (2:20 – Assists: McKenzie und Aichinger), 1:1 Tyson Spink (27:41/5:4 – Tylor Spink und Lajunen), 2:1 Huss (52:16/4:4 – Ramage und Tylor Spink), 2:2 Uher (54:13 – Friesen und Weise), 3:2 Vikingstad (62:25). Strafen: Bremerhaven: 8 – Wild Wings: 10. Zuschauer: 3670.