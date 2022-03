1 Die Wild Wings – der starke Torhüter Joacim Eriksson und der entscheidende Torschütze Ken André Olimb – verteidigen gegen den Iserlohner Casey Bailey. Foto: Jonas Brockmann/Eibner

Dies sind natürlich für die im Abstiegskampf steckenden Wild Wings zwei sehr wichtige Punkte. So sah es auch ein einmal mehr stark haltender Schwenninger Torhüter Joacim Eriksson: "Wir sind in der Defensive sehr kompakt gestanden. Das war sehr wichtig heute", lobte der Schwede seine Teamkollegen.

Will Weber in kurzem "Vaterurlaub"

Die Schwenninger waren am Seilersee in Iserlohn nach den vielen Ausfällen in den vergangenen Wochen nun wieder fast komplett. Nur Boaz Bassen (verletzt) und Verteidiger Will Weber (er wurde zum zweiten Mal Vater) fehlten. Brett Pollock und Jordan George mussten als überzählige "Ausländer" zuschauen. Weil Iserlohn bisher das stärkste Powerplay in der DEL aufwies, mahnte auch der zurückgekehrte Schwenninger Kapitän Travis Turnbull vor dem ersten Bully: "Wir müssen von der Strafbank wegbleiben.

Auch Niklas Sundblad schaut zu

Unter den Augen von Ex-Wild-Wings-Trainer Niklas Sundblad entwickelte sich im ersten Drittel sofort ein hohes Spieltempo. Die ersten 20 Minuten waren ausgeglichen mit einem leichten Chancenplus von gut gestarteten Schwenningern. Sie hatten allerdings kurz vor der ersten Drittelpause Glück, als der Roosters-Center Luke Adam nur den Pfosten traf. Mit einem bis dahin leistungsgerechten 0:0 ging es in die erste Pause.

Unglückliches 0:1

Im zweiten Drittel verteidigten die Schwenninger ausgezeichnet, ließen weiterhin lediglich ein paar Halbchancen der Sauerländer zu. Auf der anderen Seite kam Maximilian Hadraschek (27.) einen Schritt gegen Roosters-Keeper Andreas Jenike zu spät. Doch 17 Sekunden vor der zweiten Drittelpause gingen die Gastgeber mit 1:0 doch in Führung. Eine Strafe gegen die Gäste war bereits angezeigt – in der Konstellation "Sechs gegen Fünf" vollendete Brent Aubin eine Vorarbeit von Luke Adam zum ersten Treffer des Abends. "Der Gegentreffer zu diesem Zeitpunkt war ärgerlich. Bisher war das Spiel ausgeglichen. Wir müssen nun im letzten Drittel die Scheibe mehr aufs Iserlohner Tor bringen", forderte Schwenningens Verteidiger Peter Spornberger vor dem Schlussabschnitt.

Tylor Spink gleicht aus

In diesem erwischten die Neckarstädter einen optimalen Start – glichen nach einem Konter durch Tylor Spink (42.) zum 1:1 aus. In den Folgeminuten war die Partie völlig offen. Es folgte jeweils ein Pfostenschuss auf jeder Seite (Tomas Zaborsky – Brent Aubin). Mit einem 1:1 ging es in die Verlängerung. In dieser waren nur sieben Sekunden gespielt, als Ken André Olimb entscheidend zum 2:1 für die Gäste traf. Für die Wild Wings geht es nach dem spielfreien Sonntag am Dienstag in Mannheim weiter.

Iserlohn – Wild Wings 1:2 n.V. (0:0,1:0/0:1-0:1) Tore: 1:0 Aubin (39:47). 1:1 Tylor Spink (41:52), 1:2 Olimb (60:07). Strafen: Iserlohn: 4 – Wild Wings: 4. Schiedsrichter: Rohatsch/Rekrucki. Zuschauer: 2981.