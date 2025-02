Schwenninger Wild Wings: Keine Zeit mehr für Grippe – Steve Walker will sein Team wieder pushen

1 Noch notwendige Erholung hin oder her – Steve Walker will am Freitag im wichtigen Heimspiel gegen Direktkonkurrent Frankfurt wieder nah bei seinem Team sein. Foto: Eibner

Das diesjährige Saisonbuch der Wild Wings liest sich immer dramatischer und verrückter! Ausgerechnet in der heißen Endphase der DEL-Hauptrunde hat es die Schwenninger mit einer internen Grippewelle voll erwischt. Chefcoach Steve Walker musste sich am Mittwoch deshalb die 1:4-Niederlage in Straubing daheim am Fernseher anschauen. Torhüter Michael Bitzer, Daryl Boyle und Philip Feist fehlten aus dem gleichen Grund. Einige Spieler, dies war klar gegen die Tigers zu erkennen, waren nicht hundertprozentig fit und frisch. Außerdem fiel der verletzte Kapitän Thomas Larkin weiter aus.