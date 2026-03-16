Schwenninger Wild Wings: Kein Heimvorteil, kein Problem?

Die Wild Wings müssen in den Pre-Playoffs zuerst nach Wolfsburg. Doch ein Blick in die Geschichtsbücher verrät: Das könnte sogar ein gutes Omen sein.
Auf den ersten Blick ist es natürlich ein Nachteil für die Schwenninger Wild Wings, als Tabellenneunter der Hauptrunde in die Pre-Playoffs zu gehen. In der Best-of-Three-Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg muss das Team von Headcoach Steve Walker zunächst am Mittwoch in der Autostadt antreten, bevor das zweite Duell dann am Freitag in der Helios-Arena steigt. Falls nötig würde ein entscheidendes Spiel 3 dann wiederum in Wolfsburg stattfinden.