Kehrt Tylor Spink am Freitag in Frankfurt schon zurück?

1 Positive Nachrichten von Wild-Wings-Stürmer Tylor Spink: Seine Kreislaufbeschwerden sind auskuriert. Er hofft, am Freitag gegen Frankfurt wieder dabei zu sein. Foto: Eibner

Ein letztes ärztliches Okay ist nach seinen Trainingseinheiten noch notwendig. Auch das Debüt von Neuzugang Brett Ritchie ist möglich. Am Sonntag kommt München.









Für die Wild Wings (9./46) zählt in der DEL in den letzten Wochen der Hauptrunde jeder Punkt im Kampf um einen Play-off-Platz. Am Freitag (19.30 Uhr) gastieren die Schwenninger beim Tabellenelften Frankfurt (44), einem Direktkonkurrenten. Am Sonntag (16.30 Uhr) kommt Red Bull München (4./58) in die bereits ausverkaufte Helios Arena.