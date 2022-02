1 Schwenningens Angreifer Tyson Spink ist von seiner Corona-Erkrankung zwar wieder genesen, doch die ärztliche Freigabe für eine Rückkehr in den Spielbetrieb steht für ihn noch aus. Quelle: Unbekannt

In der DEL wartet auf die Wild Wings am Dienstag (19.30 Uhr) das nächste wichtige Heimspiel gegen Schlusslicht Iserlohn. Bei einer Niederlage wandert die Rote Laterne wieder nach Schwenningen.















Doch diese gefährliche Perspektive blendet Schwenningens Sportdirektor und Trainer Christof Kreutzer vollkommen aus. Er bleibt positiv: "Natürlich besitzt nun jedes Spiel in der Hauptrunde für uns Play-off-Charakter. Wir müssen aus der 3:5-Niederlage gegen Bietigheim lernen und es in diesem sehr wichtigen Spiel gegen Iserlohn besser machen", zeigt es der Rheinländer auf.

"Erfolgreich nur über eine stabile Abwehr"

Er setzt darauf, "dass wir defensiv wieder diese Kompaktheit wie bei unserem 4:2-Sieg vor zehn Tagen in Straubing zeigen. Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir aus einer stabilen Abwehr heraus unser Chancen erspielen. Gegen Bietigheim waren wir im Defensivverhalten zu offen. Dies darf uns gegen Iserlohn nicht mehr passieren. Und die Mannschaft hat dies auch verstanden."

Dass die Roosters momentan in der Liga in ihrem gewaltigen Nachholprogramm alle zwei Tage im Einsatz sind, während die Wild Wings am Sonntag spielfrei waren, dies will Christof Kreutzer nicht als Vorteil für sein Team vor der Dienstag-Partie werten. "In einem Spiel können die Dinge, egal wie stressig das Programm vorher für eine Mannschaft war, so oder so laufen."

Will Weber und Tyson Spink fehlen weiterhin

Die zuletzt erkrankten Will Weber und Tyson Spink sind zwar wieder genesen, doch aufgrund der inzwischen noch strengeren Corona-Regeln der DEL für den Fall einer Rückkehr in den Spielbetrieb warten beide Spieler noch auf grünes Licht seitens der Mediziner. Beide werden gegen die Roosters noch fehlen. Hingegen wird Verteidiger Maximilian Adam zurückkehren.

Roosters kämpfen sich durch schwierige Zeiten

Die Iserlohn Roosters haben eine schwere Zeit hinter sich – und ein vollgefüllten Terminkalender noch vor sich. Rekordverdächtige 28 Tage lang mussten die Sauerländer im Januar in die coronabedingte Zwangspause (intern bis zu 25 Fälle). Zu diesem Zeitpunkt war mit Kurt Kleinendorst ein neuer Coach für den glücklosen Brad Tapper gekommen. Es lief zunächst unter dem 61-jährigen rund. Am 13. Februar feierten die Iserlohner daheim mit dem 5:4-Erfolg nach Penaltyschießen gegen Augsburg ihren fünften Sieg (pausenübergreifend) in Folge. Doch dann folgten mit dem 0:1 in Bremerhaven, dem 4:5 nach Verlängerung daheim gegen Nürnberg und am Sonntag mit dem 3:4 gegen Köln wieder drei Niederlagen in Serie. Die Roosters rutschten wieder auf den letzten Tabellenplatz ab.

Fortschritte unter Kurt Kleinendorst klar erkennbar

Dennoch, spielerisch ist unter Kleinendorst insgesamt mehr Stabilität im Team eingekehrt. Krankheitsbedingt musste der US-Amerikaner in Köln die Arbeit seinem Co-Trainer Jamie Bartmann überlassen. Ob Kleinendorst in Schwenningen wieder an die Bande zurückkehrt, ist offen.