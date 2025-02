Schwenninger Wild Wings: Karachuns Klartext, Nachsehen bei einem „Schachzug“ – aber etwas Trost

1 Nach Hause ohne Punkte: Auch Philip Feist (Mitte) und Boaz Bassen (links) waren am Freitag enttäuscht nach dem Spiel in Straubing. Foto: City-Press

Die Wild Wings kommen nach dem schmerzhaften 0:2 in Straubing in der DEL-Tabelle noch glimpflich davon, denn drei andere Direktkonkurrenten rutschen ebenfalls aus. Am Sonntag (16.30 Uhr) kommt Wolfsburg zum nächsten „Sechs-Punkte-Duell“.









Die Wild Wings sollten die 0:2-Niederlage am Freitag in Straubing zwar schnell abhaken, doch Angreifer Alex Karachun schüttelte nach dem Schlusszeichen am Pulverturm dennoch verständnislos erst einmal mit dem Kopf: „Wir kassieren fünf Niederlagen in Folge, kommen dann mit dem 5:2 gegen Köln wieder stark zurück, um dann heute so eine allgemein schwache Leistung abzuliefern. Wir bringen die Scheibe zu wenig tief und machen zu viele Fehler. Wenn wir in die Play-offs wollen, müssen wir schon mehr zeigen.“