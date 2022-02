In der DEL haben die Wild Wings am Freitagabend das wichtige Nachholspiel daheim gegen effektive und vor allem konterstarke Bietigheimer mit 3:5 verloren. 2607 Zuschauer waren nach dreimonatigem Besuchsverbot in der Helios-Arena wieder dabei.















Wild-Wings-Kapitän Travis Turnbull war sehr enttäuscht: "Diese Niederlage tut extrem weh, denn wir hatten phasenweise auch mehr vom Spiel."

Wenige Stunden vor dem Spiel hatte Bietigheims Trainer Danny Naud seinen Vertrag – ligaunabhängig – für die kommende Saison verlängert.

Christof Kreutzer hatte noch vor den Kontern extra gewarnt

In einem intensiven ersten Drittel war jede Menge los vor den beiden Torhütern Joacim Eriksson (Wild Wings) und Sami Aittokallio. In der Besprechung vor diesem wichtigen Heimspiel hatte Wild-Wings-Coach Christof Kreutzer sein Team exakt noch vor der Konterstärke der Steelers gewarnt: "Und dennoch haben wir es zugelassen", blickte Schwenningens Angreifer Alex Karachun auf das 0:1 in der 3. Minute durch Bietigheims Riley Sheen zurück, das genau nach einem Konter entstanden war.

Von Anfang an ist das Derby von sehr hoher Intensität geprägt

Aber die Wild Wings fanden anschließend immer besser ins Spiel hinein, erspielten sich gute Chancen. Karachun zeichnete dann für den 1:1-Ausgleich (13.) verantwortlich. Er hatte bei seinem 13.Saisontreffer einen Distanzschuss von Niclas Burström erfolgreich abgeschlossen. Mit viel Tempo ging es auf dem Helios-Eis weiter rauf und runter. Jordan George vergab für Schwenningen zwei gute Möglichkeiten – auf der anderen Seite stellte der starke Riley Sheen (16./31.Saisontor!) mit einem klasse "Onetimer" die 2:1-Führung für die Gäste her. "Wir müssen unbedingt die Chancenanzahl von Bietigheim reduzieren", forderte Karachun vor dem zweiten Spielabschnitt.

Jordan George erzielt seinen ersten Treffer für die Wild Wings

In diesem war genau so viel "Musik" drin wie in den ersten 20 Minuten. Nach einem Aufbaufehler der Gäste in deren eigenen Drittel war Tylor Spink – nach guter Vorarbeit von Jordan George – mit dem 2:2 zur Stelle (28.). Die Wild Wings drückten weiter aufs Gas und kamen durch den guten Jordan George (33./Vorarbeit Spink und Karachun) zur 3:2-Führung. Es war der erste Treffer von George für Schwenningen.

Die Bietigheimer schienen in diesen Minuten spielerisch den Faden verloren zu haben. Aber die Schwenninger waren weiterhin in ihrer Defensiv-Zone nicht stabil genug. Deshalb glichen die Steelers durch Valentin Busch (37.) zum 3:3 aus.

Überragender Riley Sheen trifft zum dritten Mal

Im Schlussabschnitt waren kaum acht Minuten gespielt, als Riley Sheen per Konter seinen dritten "Streich" an diesem Abend zum 4:3 für die Gäste schaffte. Und auch der fünfte Treffer von effektiven Bietigheimern folgte nach einem Konter (Evan Jasper/54.). Die Wild Wings konnten nichts mehr ausrichten. Es war die zweite Niederlage für Schwenningen im dritten Spiel in dieser Saison gegen den Erzrivalen.

Für Schwenningen geht es am Dienstag (19.30 Uhr) daheim gegen Iserlohn weiter.

Wild Wings – Bietigheim 3:5 (1:2, 2:1, 0:2).Tore: 0:1 Sheen (2:27), 1:1 Karachun (12:32), 1:2 Sheen (15:30), 2:2 Tylor Spink (27:12), 3:2 George (32:56), 3:3 Busch (36:10), 3:4 Sheen (47:22), 3:5 Jasper (53:54). Strafen: Wild Wings: 12 – Steelers:8. Schiedsrichter: Lasse Kopitz/ Benjamin Hoppe. Zuschauer: 2607.