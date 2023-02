1 Nach dreiwöchiger Pause kehrt Wild-Wings-Angreifer Daniel Pfaffengut gegen Ingolstadt zurück ins Wild-Wings-Team. Foto: Eibner/Lägler

Vor einer zehntägigen Spielpause empfangen die Wild Wings in der DEL am Freitag (19.30 Uhr) das Top-Team aus Ingolstadt. Um die Pre-Play-off-Plätze hat sich inzwischen ein Fünfkampf entwickelt.















Elf Spieltage vor dem Ende der DEL-Hauptrunde sind noch fünf Teams im Kampf um die relevanten Plätze neun und zehn involviert. Vorne in dieser Gruppe rangieren die Wild Wings (9./65 Punkte) vor Iserlohn (10./63), Nürnberg (11./61), Frankfurt (12./62/nach Punktequotient, da ein Spiel mehr als Nürnberg) und Berlin (13./56). Schlusslicht Bietigheim und der Tabellenvorletzte Augsburg sind abgeschlagen. Vor Schwenningen (9.) klafft in der Tabelle nach vorne zum Achten Bremerhaven (72) schon eine kleine Lücke. Interessant ist, dass die Wild Wings bis Anfang März – bis auf Frankfurt – noch einmal gegen alle ihre Direktkonkurrenten antreten.

Das sagt Harold Kreis

Ist die Heimaufgabe gegen Ingolstadt für Schwenningen am Freitag auch noch so schwer, so zählt jeder Punkt. Dies unterstreicht Coach Harold Kreis: "Ingolstadt ist in dieser Saison bisher sehr gut unterwegs. Alle positiven Aspekte, die wir gegen Bremerhaven am Sonntag gezeigt haben, werden wir hundertprozentig auch gegen Ingolstadt brauchen. Wir treffen auf einen spielerisch und läuferisch starken Gegner."

Carl Neill hat sich gut eingelebt

Carl Neill sieht es ebenso wie sein Trainer: "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir die Pre-Play-offs erreichen." Wie sich der neue Verteidiger bei den Wild Wings in den vergangenen zehn Tagen schon eingelebt hat? "Hervorragend", sagt er. "Die Mannschaft hat mich toll aufgenommen. Mit zwei Siegen hier zu starten, ist natürlich super. Ich genieße hier auch die Atmosphäre mit unseren Fans."

Die Personalien

Bei den Neckarstädtern wird Joacim Eriksson das Tor hüten. Im Angriff kehrt der nach einer schweren Erkältung genesene Daniel Pfaffengut zurück. Boaz Bassen erhält hingegen als überzähliger Ü23-Spieler eine Pause. Ansonsten sind – im Vergleich zum Sieg gegen Bremerhaven – keine personellen Veränderungen geplant.

Die bisherige Saisonbilanz der Wild Wings gegen Ingolstadt: In den ersten drei Duellen setzte es für das Kreis-Team (1:4, 0:4, 2:5) klare Niederlagen.

Wer ist international im Einsatz?

Übrigens wird wohl für den U25-Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft mit zwei Länderspielen in Slowenien in der kommenden Woche kein Wild-Wings-Spieler nominiert. Verteidiger Peter Spornberger ist der einzige Akteur aus dem Kader von Harold Kreis, der international – mit dem italienischen Team – dann im Einsatz ist. Dies ist bei einem Vier-Nationen-Turnier in Bozen.

Der ERC Ingolstadt im Porträt

Der ERC Ingolstadt überzeugte am vergangenen Sonntag mit einem 5:0-Sieg in Augsburg und hat die direkte Qualifikation für die Play-offs nahezu geschafft. Unter Trainer Mark French und um Top-Torhüter Michael Garteig (2,09 Gegentore im Schnitt, Platz 1 in der DEL) hat das Team eine sehr erfolgreiche Hauptrunde bislang gespielt. Angreifer Ty Ronning (vom AHL-Club Iowa Wild) wurde zuletzt nachverpflichtet. In Schwenningen werden Benjamin Marshall, Wayne Simpson und Brian Gibbons verletzungsbedingt ausfallen.