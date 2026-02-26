Schwenninger Wild Wings: Kabinenschwur, Lob von Steve Walker – und die großen neuen Perspektiven

Warum dieser optimale Start der Wild Wings nach der Olympiapause in Sachen Pre-Playoffs goldwert sein kann. Am Freitag kommen die geretteten Frankfurter.
Der Auftritt der Wild Wings in Spiel 1 nach der Olympiapause in Wolfsburg (4:2) war am Mittwochabend ausgezeichnet. Sehr frisch wirkende Schwenninger machten viele Dinge richtig. Beeindruckend war besonders in der Crunchtime, wie sich Thomas Larkin und Co. – bei sogar doppelter Unterzahl – gegen den möglichen Ausgleich der Wolfsburger stemmten und dann per Empty-Net-Goal (Felix Scheel) das erlösende und verdiente 4:2 machten.