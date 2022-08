1 Rapperswil (rote Trikots) brachte am Samstag von Beginn an eine für ein Vorbereitungsspiel ungewohnte Härte rein. Aber die Wild Wings wehrten sich – auch mit fünf Toren. Foto: Sigwart

Von Spiel zu Spiel läuft es besser. Die Wild Wings schlossen ihre erste Testspielwoche am Samstag in Wil gegen den Schweizer Champions-League-Teilnehmer Rapperswil Jona Lakers mit einem überzeugenden 5:1-Sieg ab.















Link kopiert

Vor der Wild-Wings-Kabine in der Wiler Eisarena am Samstag kurz vor 23 Uhr: Das Spiel gegen Rapperswil ist aus. Einige Schwenninger Spieler wie Phil Hungerecker oder Florian Elias gehen in den benachbarten Sportpark zum Auslaufen – ihre Teamkollegen haben sich hingegen noch für etwas Krafttraining und Stretching entschieden.

Johannes Huß lobt das neue Spielsystem

Wenig später schleppt ein strahlender Torhüter Joacim Eriksson eine große Weinflasche – gespendet von einem Wiler Restaurant – zum Mannschaftsbus. Der Schwede wurde zum Spieler des Abends gewählt. Eriksson lacht und freut sich über die Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben im Powerplay entscheidende Nadelstiche gesetzt und auch gut verteidigt."

Auch Verteidiger Johannes Huß sah in dieser Woche die Leistungssteigerung seines Teams von Spiel zu Spiel. Er lobt die akribische Arbeit von Harold Kreis: "Insgesamt arbeitet er so, wie ich es auch in Düsseldorf unter ihm schon erlebt habe. Dazu kommen aber auch neue Ideen von ihm. Wir setzen sein System schrittweise immer besser um. Dies hat man heute gegen Rapperswil klar gesehen. Die Jungs haben einen guten Job gemacht."

Harold Kreis mit dem Ist-Stand der Vorbereitung zufrieden

Harold Kreis zeigt sich mit dem Ist-Stand der Vorbereitung zufrieden: "Die Jungs haben sich heute für eine gute Leistung schön belohnt. Unsere Fortschritte in der Umsetzung unseres Plans sind klar zu sehen. Es wurde in dieser Woche immer besser, aber natürlich haben wir auch noch einiges an Arbeit vor uns."

Die Schwenninger Angriffsreihen bereiteten ihren 500 mitgereisten Fans am Samstagabend viel Freude – die fünf Treffer waren teilweise clever herausgespielt. Die Passqualität im gegnerischen Drittel war gut – in der Defensive räumten Kapitän John Ramage und Co. viel gegen ein spielerisch gutes Rapperswiler Team ab, das sich allerdings im ersten Drittel mit vielen Strafen selbst im Weg stand. Verbesserungen waren bei den Wild Wings – im Vergleich zum ersten Turnierspiel gegen Olten am Donnerstag – auch im Unterzahlspiel zu sehen.

Am Mittwoch geht es nach Kreuzlingen

Die Mannschaft bekam zur "Halbzeit" der Vorbereitung für Sonntag und Montag trainingsfrei. Am Mittwochnachmittag reisen die Wild Wings nach Kreuzlingen an den Bodensee. Erstens steht die Turnierteilnahme am Bodensee-Cup auf dem Programm – am Freitag (20 Uhr) steigt das Halbfinale gegen HK Nitra (Slowenien) – zweitens absolviert der Kader von Harold Kreis ein Trainingslager direkt am See. "Wir werden natürlich auch neben dem Eis für die Mannschaft auch einige Dinge machen", erklärt Sportdirektor Christof Kreutzer. Denkbar ist zum Beispiel auch wieder ein internes Kanu-Wettrennen.

Keine Eile bei der Suche nach Calof-Ersatz

In Sachen "Calof-Ersatz" gibt es nichts Neues. Christof Kreutzer und Harold Kreis wollen bei diesem Thema nichts übers Knie brechen. Der Plan sieht vor, dass sich das Trainerteam und Kreutzer wohl erst nach den nächsten Testspielen und ihren Analysen dann entscheiden werden, was genau für ein Stürmer- oder vielleicht auch Verteidiger-Typ – noch geholt wird.