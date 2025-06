Mit dem kanadischen Routinier Jordan Szwarz (34) verpflichten die Neckarstädter einen flexiblen Zwei-Wege-Stürmer, der zunächst für die Center-Position vorgesehen ist.

In den vergangenen vier Spielzeiten lief der Rechtsschütze für die Adler Mannheim in der DEL auf und verbuchte dabei 113 Scorerpunkte in 191 Partien. Ursprünglich von den Phoenix Coyotes gedraftet, führte ihn sein Weg in Nordamerika in die Organisation der Boston Bruins, wo er gemeinsam mit Zach Senyshyn spielte.

Das sagt Jordan Szwarz

Nun kommt es zum Wiedersehen in Schwenningen, auf das Jordan Szwarz bereits mit großer Vorfreude vorausblickt. „Ich bin begeistert, in der kommenden Saison bei den Wild Wings zu sein. Als Gast in Schwenningen aufzulaufen, war mit dieser elektrisierenden Atmosphäre und den leidenschaftlichen Fans immer ein Highlight. Ich habe große Lust, in der nächsten Saison für sie zu spielen. In den letzten Wochen habe ich mich viel mit aktuellen und ehemaligen Spielern unterhalten und sie alle sprechen in den höchsten Tönen von der Stadt, der Organisation und dem Team. Ich freue mich darauf, ein Teil davon zu sein“, sagt der ehemalige NHL-Spieler, der für die Coyotes, Bruins und Senators insgesamt 50-Mal in der besten Liga der Welt aktiv war.

Das Statement von Stefan Wagner

Für Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner macht der Transfer aus den unterschiedlichsten Aspekten Sinn: „Jordan ist im Angriff flexibel einsetzbar, was bei unserem Spielsystem immer von Vorteil ist. Hinzukommen seine Qualitäten als Bullyspieler sowie seine gute Balance zwischen offensiver Produktivität und defensiver Stabilität. Wir freuen uns deshalb sehr, dass er sich für uns entschieden hat.“

Daniel Schwaiger und Colin Schlenker

Außerdem interessant: Verteidiger-Talent Daniel Schwaiger wird von den Wild Wings wohl zum Zweitligisten Weiden wechseln. Der frühere Schwenninger Nachwuchsspieler Colin Schlenker, der vor der vergangenen Saison nach Mannheimer wechselte, hat bei den Adlern als U23-Spieler einen Profivertrag unterschrieben.

Der bisherige Kader

Tor: Joacim Eriksson, Michael Bitzer.

Verteidigung: Thomas Larkin, Alex Trivellato, Arkadiusz Dziambor, Ben Marshall, Will Weber, Dominik Bittner, Niklas Hübner und Niclas Hempel.

Angriff: Zach Senyshyn, Philip Feist, Sebastian Uvira, Mirko Höfflin, Alex Karachun, Boaz Bassen, Phil Hungerecker, Kyle Platzer, Tyson und Tylor Spink, Jordan Szwarz sowie Hakon Hänelt.