Schwenninger Wild Wings: Jordan Szwarz – neuer großer Ehrgeiz gemischt mit viel Erfahrung

Warum sich der Ex-Mannheimer Stürmer für Schwenningen entschied. Was einen starken Bullyspieler ausmacht. Weshalb er sich privat so sehr auf den Oktober freut.

Für den neuen Wild-Wings-Stürmer Jordan Szwarz passen die ersten Tage in Schwenningen perfekt. Mit seiner Frau Haleigh und seinem dreieinhalbjährigen Sohn hat er eine Wohnung in der Neckarstadt bezogen. Im Oktober erwartet die Familie erneut Nachwuchs. Nach vier Jahren bei den Mannheimer Adlern (113 Scorerpunkte in 191 Partien) war die Zeit reif, dass der Rechtsschütze ein neues Kapitel aufschlägt.

Weil der Kanadier als starker Zwei-Wege-Stürmer gilt, offensiv flexibel einsetzbar ist und vor allem auch die Bullyquote bei den Wild Wings verbessern soll, war Szwarz ein Wunschspieler von Wild-Wings-Coach Steve Walker und Geschäftsführer Stefan Wagner. Am Samstag (15 Uhr) im ersten Testspiel gegen die ZSC Lions wird der Kanadier in einer Reihe mit Tim Gettinger – ebenfalls ein Neuzugang – beginnen. Nach der Donnerstag-Trainingseinheit sprachen wir mit dem neuen Angreifer.

Jordan, wie sind Ihre ersten Eindrücke in Schwenningen?

Ich bin sehr gut von der Mannschaft aufgenommen worden. Es fühlt sich so an, dass alle hier in der neuen Saison wieder viel erreichen wollen. Ich hatte mit meiner Familie auch in den vergangenen drei Wochen schon Zeit, die Region zu erkunden. Es ist hier auch abseits des Eises ein sehr guter Ort, um sich wohlzufühlen.

Was war für Sie ausschlaggebend, bei den Wild Wings zu unterschreiben?

Es gab einige Optionen. Dann habe ich aber mit Schwenninger Spielern, die ich schon kannte – wie Thomas Larkin, Ben Marshall und Zach Senyshyn – gesprochen. Ich habe viel Positives von ihnen über die Wild Wings gehört. Mit ausschlaggebend war für mich auch dieser seit Jahren große Zusammenhalt im Team.

Neben den Zielen mit der Mannschaft, was haben Sie sich persönlich bei den Wild Wings vorgenommen?

Grundsätzlich ist es schwierig, dies schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung zu sagen. Ich mache neue Erfahrungen hier, die Reihen werden sicherlich noch durchgemischt in den kommenden Wochen. Nach dem für mich schwierigen vergangenen Jahr in Mannheim brenne ich jedenfalls darauf, wieder meine Qualität zu zeigen.

Sie haben mit den Phoenix Coyotes, mit den Boston Bruins und den Arizona Coyotes insgesamt 50 NHL-Spiele bestritten. Sie absolvierten mit Torpedo Novgorod eine Saison in der KHL. Im Rückblick auf Ihre bisherige Karriere, gibt es Eckpunkte auf dem Weg, wo Sie vielleicht eine andere Entscheidung getroffen hätten?

Grundsätzlich bereue ich bei so einem Rückblick nichts. In Nordamerika hatte ich eine sehr gute und erfolgreiche Zeit. Der Wechsel vor vier Jahren von der KHL in die DEL zu Mannheim war für mich wichtig. Ich habe inzwischen die Liga und die Mentalität in Deutschland sehr schätzen gelernt.

Sie gelten als sehr guter Bullyspieler, der nun bei den Wild Wings auch die in den vergangenen Jahren nur mäßige Face-off-Bilanz mit verbessern soll? Was muss ein guter Bullyspieler alles können?

Viel Erfahrung und sehr viele Wiederholungen spielen da eine wichtige Rolle im Laufe der Jahre. Es gibt Unterschiede beim Bullyspiel zwischen der DEL und Nordamerika. Hier musst du zum Beispiel das Duell direkt gewinnen, drüben helfen dir noch Tricks und Kniffe, um auch indirekt beim Face-off noch erfolgreich zu sein.

Wie und wo ging alles für Sie mit dem Eishockey los?

Daheim in Burlington (Ontario, Anm.d.Red.) hatten wir ein großes Grundstück. Mein Vater hat uns geholfen, dass wir nach der Schule im Garten eine schöne Eisfläche und Tore zum Spielen hatten.

An diesem Samstag werden Sie erstmals das Trikot der Wild Wings gegen den Champions-Hockey-League-Sieger ZSC Lions tragen? Wie sind Ihre Gedanken?

Ich freue mich sehr darauf, erstmals vor unseren Fans zu spielen. Es ist ein für uns ein sehr guter erster Test gegen ein qualitativ sehr starkes Team. Es wird für uns eine gute erste Standortbestimmung sein, wo wir leistungsmäßig gerade stehen.