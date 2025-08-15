Schwenninger Wild Wings: Jordan Szwarz – neuer großer Ehrgeiz gemischt mit viel Erfahrung

Warum sich der Ex-Mannheimer Stürmer für Schwenningen entschied. Was einen starken Bullyspieler ausmacht. Weshalb er sich privat so sehr auf den Oktober freut.
Für den neuen Wild-Wings-Stürmer Jordan Szwarz passen die ersten Tage in Schwenningen perfekt. Mit seiner Frau Haleigh und seinem dreieinhalbjährigen Sohn hat er eine Wohnung in der Neckarstadt bezogen. Im Oktober erwartet die Familie erneut Nachwuchs. Nach vier Jahren bei den Mannheimer Adlern (113 Scorerpunkte in 191 Partien) war die Zeit reif, dass der Rechtsschütze ein neues Kapitel aufschlägt.