Schwenninger Wild Wings: Johannes Huß und die besondere Rückkehr

1 Johannes Huß: Nun trägt er das Roosters-Trikot und ist zuversichtlich, dass er mit seinem Team gegen seinen Ex-Club Schwenningen am Donnerstag punktet. Foto: Jonas Brockmann/Eibner

Der Ex-Schwenninger Verteidiger kreuzt am Donnerstagabend mit Iserlohn in seinem früheren Wohnzimmer „Helios Arena“ auf. Im Sauerland hat sich der 26-Jährige bestens eingelebt. Er hat noch viele Kontakte zu seinen früheren Mitspielern.









Er will das Spiel am Donnerstag in Schwenningen mit den Iserlohn Roosters nicht so herausstellen, aber klar, für Johannes Huß ist es schon ein besonderer Abend. Zum Beispiel werden die Eltern seiner Lebenspartnerin aus Königsfeld-Neuhausen in der Helios Arena mit dabei sein. Seine Freundin zog mit nach Iserlohn.