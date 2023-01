1 Top-Torhüter Joacim Eriksson bleibt den Wild Wings für drei weitere Jahre erhalten. Foto: Eibner/Lägler

Mit Joacim Eriksson bleibt den Neckarstädtern und der gesamten Liga der PENNY DEL-Torhüter das Jahres 2021 für weitere drei Jahre erhalten. In seinen bisherigen drei Spielzeiten überzeugte der 32 Jahre alte Schwede mit seiner Konstanz auf absolutem Topniveau. Auch in der aktuellen Runde liefert der Rechtsfänger Spitzenwerte, wobei seine Fangquote derzeit bei 93, 0 Prozent liegt und er im Schnitt lediglich 2.26 Gegentore zulässt.

Das sagt Joacim Eriksson

"Diese Organisation verfolgt ehrgeizige Ziele und ich möchte ein Teil davon sein, diese auch zu verwirklichen sowie unsere Entwicklung der vergangenen Jahre weiter fortführen. Deshalb waren die Wild Wings in der DEL immer meine erste Wahl. Ich liebe das Team und alle die um das Team herum arbeiten. Dazu kommen die Fans. Ich meine, jeder weiß, wie unglaublich sie sind", sagt der Goalie aus dem schwedischen Hedesunda. Dass sich Joacim Eriksson mit seiner Familie zudem unheimlich heimisch in Schwenningen und der Region fühlt, war ein weiteres gutes Argument für die Wild Wings bei den Vertragsgesprächen.

Die Stellungnahme von Stefan Wagner

Die Vertragsverlängerung des Torhüters behandelte Geschäftsführer Stefan Wagner in den vergangenen Wochen mit hoher Priorität. Umso glücklicher fasst der 49-Jährige nun zusammen: "Wir hatten viele intensive und konstruktive Gespräche mit Joacim und seinem Agenten. Wir sind unheimlich froh, nun bestätigen zu können, dass wir gemeinsam in die nähere Zukunft gehen und freuen uns natürlich sehr, einen der besten Torhüter der Liga weiterhin in unserem Team zu haben."