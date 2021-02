Schwenninger Wild Wings Jetzt fällt auch noch Darin Olver rund acht Wochen aus

Schwenningens Coach Niklas Sundblad will aufgrund der weiterhin konstanten personellen Engpässe in seinem Kader nicht herumlamentieren. "So etwas mache ich nie. Ich nehme es, wie es kommt. Es trifft ja in diesem engen Spielplan jede Mannschaft mit Ausfälle."

Hartes Training lohnt sich

Sundblad stellt lieber fest, "dass uns die intensiven Trainingseinheiten in der Spielpause in der vergangenen Woche richtig gut getan haben. Die Jungs sind wieder laufstärker und spritziger. Dies haben unsere Leistungen am Montag gegen Augsburg (4:0) und trotz der Niederlage nun in München gezeigt".

Platz vier verteidigen

Am Sonntag kommen also die Augsburger in nur wenigen Tagen ein zweites Mal in die Helios-Arena. Die Panther besiegten am Donnerstag daheim die Mannheimer Adler mit 4:3 nach Verlängerung. Um den vierten Platz in der Gruppe Süd zu verteidigen, sollten die Schwenninger am Sonntagabend erneut ihren Direktkonkurrenten aus Augsburg besiegen. Niklas Sundblad möchte sich erst kurzfristig entscheiden, wie er seine Angriffsreihen neu zusammenstellt. Ins Tor kehrt Joacim Eriksson zurück. "Der Leistungstrend von Augsburg zeigt weiter nach oben. Wir stehen vor einer schweren Aufgabe", so Sundblad.