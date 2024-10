Schwenninger Wild Wings: Jetzt-erst-recht-Stimmung vor dem Heimduell gegen Iserlohn

1 Wild-Wings-Verteidiger Will Weber, der bislang in dieser Saison sehr stabile Leistungen zeigt, denkt „weiter positiv. Ich sehe doch täglich im Training, was unser Team kann.“ Foto: Eibner

Aus dem Frust vom Sonntag soll am Donnerstag bei den Schwenningern eine große Trotzreaktion werden. Coach Steve Walker mischt seine Angriffsreihen neu durch.









Es ist zwar mit dem zehnten DEL-Spieltag noch sehr früh in der Saison, doch für die Wild Wings geht es am Donnerstag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters schon um einiges. Vor allem darum, endlich in die Erfolgsspur zu finden. Der Tabellenelfte vom Neckarursprung bräuchte dringend den ersten Saisondreier, um aktuell den Anschluss zu Rang neun (Köln/13) nicht zu verlieren.