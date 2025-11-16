Schwenninger Wild Wings – Iserlohn: Erstes Tor von Martinsson – zweiter Zu-Null-Sieg in Serie

Die Wild Wings machen mit einem hochverdienten 3:0 daheim gegen Iserlohn ihr Sechs-Punkte-Wochenende in der DEL perfekt. Dritter Saison-Shutout von Joacim Eriksson.
Die Wild Wings haben auch ihr zweites Wochenendspiel in der DEL am Sonntag daheim gegen Iserlohn nach großer Überlegenheit – aber mit viel harter Arbeit – mit 3:0 gewonnen. Torhüter Joacim Eriksson feierte seinen bereits dritten Saison-Shutout. Volle sechs Punkte haben die Schwenninger damit beim Re-Start an diesem Wochenende auf ihr Konto gebucht.