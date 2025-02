Schwenninger Wild Wings in Straubing: Wird die „Blaue Wand“ nun endlich geknackt?

Schwenninger Wild Wings in Straubing

1 Auch Schwenningens Verteidiger Alex Trivellato (rechts) fordert: „Wir müssen in Straubing von Beginn an bereit sein. Foto: Eibner

Innerhalb von sechs Tagen gastieren die Wild Wings erneut bei ihrem defensivstarken Direktkonkurrenten. Einige Spieler sind angeschlagen. Personell wird es deshalb ganz kurzfristig erst am Mittwoch einige Entscheidungen geben.









Innerhalb von sechs Tagen geht es für die Wild Wings am Mittwochabend (19.30 Uhr) auswärts in der DEL erneut gegen die Straubing Tigers. Nach der 0:2-Niederlage am vergangenen Freitag wollen sich die Schwenninger revanchieren. Es geht für beide Teams um weitere wichtige Punkte im Kampf um einen Play-off-Platz. Die Tigers haben mit Rang 7 (68) gegenüber den Neckarstädtern (9./65) die etwas bessere Ausgangsposition.