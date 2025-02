Schwenninger Wild Wings in Straubing

1 So sah es in Straubing aus – Kampf um jeden Meter Eis. Schwenningens Boaz Bassen (Mitte) nimmt es hier gleich mit zwei Tigers-Spielern auf. Foto: City-Press

Wild Wings verlieren in einem sehr intensiven Spiel mit 0:2. Das DEL-Duell läuft auf Play-off-Niveau. Der Erfolg der Tigers basiert auf einer starken und reifen Verteidigung.









Die Wild Wings haben am Freitagabend in der DEL bei ihrem Direktkonkurrenten im Kampf um einen Play-off-Platz – den Straubing Tigers – mit 0:2 verloren. Die Partie wurde von beiden Teams intensiv und hart geführt. Die Neckarstädter konnten in der Offensive – entscheidend – kaum Durchschlagskraft entwickeln.