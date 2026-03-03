Schwenninger Wild Wings in Nürnberg: Mehr „Endspiel“ geht nach dem Crash in Franken nicht

Beide Teams brauchen im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze jeden Punkt. Coach Steve Walker setzt bei seinen Jungs – nach der Niederlage gegen Dresden – auf eine Trotzreaktion.
Es wird noch heißer, intensiver und härter: Fünf Spieltage vor dem DEL-Hauptrunden-Ende biegt der Kampf um einen aussichtsreichen Pre-Playoff-Platz so langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Die Wild Wings (9./63) gastieren bei ihrem Direktverfolger Nürnberg (10./62). Bei einem Sieg der Ice Tigers würden beide Teams die Plätze tauschen. Zwei Mannschaften treffen aufeinander, die sich auch in den Pre-Playoffs der Vorsaison in drei sehr engen Spielen gegenüberstanden. Doch dies ist längst Geschichte.