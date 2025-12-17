Schwenninger Wild Wings in München: Hoffen auf die Wende, – zu Gast bei heimstarken Münchnern

Was die Wild Wings beim schweren Auswärtsgang am Donnerstag beherzigen wollen. Coach Steve Walker sagt: „Wir müssen uns gegen das Negative wehren.“
Für die sportlich angeschlagenen Wild Wings (9./39) geht es am Donnerstag (19.30 Uhr) in der DEL bei Red Bull München (4./55) weiter. Die große Frage lautet aus Schwenninger Sicht: Kann die Mannschaft um Coach Steve Walker nach vier Niederlagen in Folge – und seit 2,5 Spielen ohne eigenen Treffer – den Hebel im SAP Garden den Hebel wieder umlegen?Von der Papierform her sind die Münchner, bisher drittstärkstes Heimteam, Favorit.