An einem sehr traurigen Tag verlieren die Neckarstädter gegen die DEG

Schwenninger Wild Wings in Düsseldorf

1 Schwenningens Top-Neuzugang Brent Ritchie erzielte für die Wild Wings in Düsseldorf bereits seinen vierten Saisontreffer. Foto: Eibner

Schwenninger ziehen mit 3:4 nach Penaltyschießen den Kürzeren. Auch die Partie der Wild Wings am Mittwochabend wird überschattet vom Tod von Tobias Eder. Vor dem ersten Bully gibt es eine Gedenkminute und eine bewegende Ansprache.









An einem sehr traurigen Tag für das deutsche Eishockey, an dem der Liga-Alltag in den Hintergrund rückte, haben die Wild Wings mit 3:4 nach Penaltyschießen im Düsseldorfer PSD Bank Dome verloren.