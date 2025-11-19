Schwenninger Wild Wings in Dresden: Zu viele Wellentäler – am Ende steht nur ein Punkt gegen den DEL-Letzten

Wild Wings verlieren mit 3:4 nach Verlängerung in Dresden. Angreifer Phil Hungerecker sagt: „Es war kein schlechtes Spiel von uns, aber es muss mehr dabei herumkommen.“
Es war am Mittwochabend aus Schwenninger Sicht ärgerlich in Dresden: Kurz vor dem Ende führten die Wild Wings gegen das Schlusslicht mit 3:2, doch nur ein Punkt nahmen die Gäste schließlich mit. Insgesamt hatten die Neckarstädter gegen den DEL-Aufsteiger leistungsmäßig zu viele Wellentäler verzeichnet. Die Wild Wings bleiben Achter. Es waren zwei verschenkte Punkte.