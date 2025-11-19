Schwenninger Wild Wings in Dresden: Zu viele Wellentäler – am Ende steht nur ein Punkt gegen den DEL-Letzten

Wild Wings verlieren mit 3:4 nach Verlängerung in Dresden. Angreifer Phil Hungerecker sagt: „Es war kein schlechtes Spiel von uns, aber es muss mehr dabei herumkommen.“

Es war am Mittwochabend aus Schwenninger Sicht ärgerlich in Dresden: Kurz vor dem Ende führten die Wild Wings gegen das Schlusslicht mit 3:2, doch nur ein Punkt nahmen die Gäste schließlich mit. Insgesamt hatten die Neckarstädter gegen den DEL-Aufsteiger leistungsmäßig zu viele Wellentäler verzeichnet. Die Wild Wings bleiben Achter. Es waren zwei verschenkte Punkte.

Die Personalien Bei den Schwenningern stand Michael Bitzer im Tor. Arkadiusz Dziambor war dieses Mal als siebter Verteidiger nominiert. Tim Gettinger kehrte im Angriff nach achtwöchiger Verletzungspause zurück. Ebenso war auch Alexander Karachun nach abggelaufener Sperre wieder dabei. Es rotierten im Sturm Sebastian Uvira, Mirko Höfflin und Felix Scheel raus.

Das erste Drittel

In den ersten zehn Minuten agierten die Wild Wings zu passiv, brachten keinen Schuss auf das Tor von Dresden-Keeper Juho Olkinuora! Das DEl-Schlusslicht verzeichnete in dieser Phase mehr Spielanteile und ging in der 16. Minute durch den Ex-Schwenninger Travis Turnbull – nach einem guten Pass von Tomas Andres – verdient mit 1:0 in Führung.

Das zweite Drittel

Ab dem Im Mittelabschnitt waren die Schwäne endlich aufgewacht, waren präsent und machten nun Druck. Tyson Spink hatte in dieser Phase die erste Chance für die Gäste. Als ein fünfminütiges Überzahlspiel für die Neckarstädter gerade abgelaufen war, glich Hakon Hänelt zum 1:1 (35.) aus. Wenig später zeichnete sich auf der anderen Seite Michael Bitzer mit einem Doppel-Big-Save gegen Dresdens Neuzugang Rouke Chartier und gegen Austin Ortega aus.

Schwenningens Verteidiger Ben Marschall hatte einige Minuten im zweiten Drittel nicht mitgemacht. Nach einem Zweikampf mit Ortega musste Marschall in der Kabine genäht werden. In der Schlussphase des zweiten Drittels war der Wild-Wings-Leistungsträger aber wieder da und meinte nur humorvoll: „So ein Cut gehört zu einem normalen Tag im Büro dazu.“ Dann wurde der Verteidiger aber wieder ernst und forderte von seinem Team vor dem Schlussdrittel: „Wir müssen mehr Druck machen und mehr schießen.“

Wie sehr sich die Kräfteverhältnisse im Mitteldrittel verschoben hatten, war nach 40 Minuten vor allem an der Schussstatistik (26:12 für die Wild Wings) klar zu erkennen.

Das letzte Drittel und die Entscheidung

Hier waren knapp fünf Minuten gespielt – die Neckarstädter führten mit 2:1. Nach einer ausgezeichneten Vorbereitung von Boaz Bassen und Hakon Hänelt zog Dominik Bittner erfolgreich ab. Diese Führung hatten sich die Gäste auch verdient.

Bittner musste wenig später (47.) aber auf die Strafbank – die Eislöwen nutzten das Powerplay durch Ortega zum 2:2. Die Crunchtime wurde für die 4412 Zuschauer richtig attraktiv.

Zuerst brachte Phil Hungerecker die Gäste mit 3:2 (56.) in Führung. Doch diese hielt nur 43 Sekunden – 3:3 durch Andrew Yogan. Es ging in die Verlängerung.

In dieser waren nur 81 Sekunden gespielt, als der starke Ortega das Tabellenschlusslicht Dresden zum 4:3-Sieg und zu zwei Punkten schoss.Für die Wild Wings geht es am Freitag (19.30 Uhr) daheim gegen den Spitzenreiter Straubing weiter.

Statistik

Dresden – Wild Wings 4:3 n.V. (1:0, 0:1,2:2 – 1:0)

Tore: 1:0 Turnbull (15:05 – Assists: Andres, Fox), 1:1 Hänelt (34:05 – Larkin), 1:2 Bittner (44:11 – Hänelt, Bassen), 2:2 Ortega (48:13 – Parkes), 3:2 Hungerecker (55:05 – Platzer, Trivellato), 3:3 Yogan (55:48/5:4 – LeBlanc, Parkes) – 4:3 Ortega (61:21 – Johansson, Olkinuora).

Strafen: Dresden: 9 – Wild Wings: 4.

Schiedsrichter: Ansons, Cespiva. Zuschauer: 4412.