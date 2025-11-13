Schwenninger Wild Wings in Dresden: Das Strahlen von Steve Walker, hungrige Eislöwen – Gettinger brennt

Die Wild Wings peilen am Freitag in Dresden einen erfolgreichen Re-Start gegen den DEL-Aufsteiger an. Die Eislöwen stehen als Tabellenschlusslicht mit dem Rücken zur Wand.
Es geht nach der Deutschland-Cup-Pause für die Wild Wings in der DEL wieder los. An diesem Freitag (19.30 Uhr) gastieren die Schwenninger (10./24) beim Schlusslicht und Aufsteiger Dresden. Am Sonntag (14 Uhr) kommen die Iserlohn Roosters und – kurioserweise – geht es für die Neckarstädter am nächsten Mittwoch (16.30 Uhr) wieder auswärts gegen Dresden.