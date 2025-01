Schwenninger Wild Wings in Augsburg: Eine Mischung aus Akku aufladen und neuer Fokussierung

Schwenninger Wild Wings in Augsburg

1 Die Wild Wings – hier Alex Karachun (rechts) gegen den Augsburger Justin Volek – wollen zum zweiten Mal in dieser Saison gegen die Panther gewinnen. Foto: Roger Müller

Schwenninger gastieren am Freitag beim DEL-Schlusslicht Augsburg, das auch in dieser Saison um den Klassenerhalt bangt. Am Sonntag kommen die Fischtowns aus Bremerhaven.









Die Wild Wings (9./53) stehen am Freitag vor einer pikanten Auswärtsaufgabe in Augsburg. Ein altes Sprichwort sagt, dass ein angeschlagener Boxer immer sehr gefährlich sein kann. Exakt diese Rolle passt zu den Panther Augsburg, die als Tabellenschlusslicht vier Punkte Rückstand zum Vorletzten Düsseldorf aufweisen und für die der Kampf um den Klassenerhalt in die heiße Phase geht.