1 Kapitän John Ramage kehrt am Sonntag nach seiner Pause beim Bodensee-Cup wieder zurück. Foto: Eibner/Feiner

In ihrem vorletzten Testspiel in dieser Vorbereitungsperiode empfangen die Schwenninger Wild Wings am Sonntag (16.30 Uhr) den DEL-Aufsteiger.















Zunächst gab es in dieser Woche eine sehr erfreuliche Nachricht aus Sicht der Wild Wings. Kurz vor dem Saisonstart können die Neckarstädter einen zweiten Hauptsponsor präsentieren. Das Tuttlinger Familienunternehmen Karl Storz SE & Co. KG baut seine langjährige Partnerschaft mit den Wild Wings aus.

Die Vorzeichen

Auf einem guten Weg in dieser sechswöchigen Vorbereitungsperiode sieht Schwenningens Cheftrainer Harold Kreis sein Team, "auch wenn wir natürlich nie damit fertig sind, besser zu werden", betont er.

Das Testspiel am Sonntag in der Helios-Arena kommt für seine Mannschaft zu einem idealen Zeitpunkt. Beide Liga-Konkurrenten werden spieltaktisch anderthalb Wochen vor dem DEL-Saisonstart nicht mehr so sehr mit verdeckten Karten spielen können. "Auch dieses Spiel wird uns aufzeigen, wo wir leistungsmäßig gerade stehen. Wir wollen den nächsten Schritt in unserer Entwicklung schaffen. Dies ist eine wichtige Zielsetzung am Sonntag", macht Harold Kreis deutlich.

Der Gegner

Er hat die Löwen Frankfurt in dieser Woche per Videostudium analysiert: "Das ist ein eingespieltes und vor allem robustes Team. Dementsprechend erwarte ich auch am Sonntag ein sehr intensiv geführtes Vorbereitungsspiel."

Die Hessen um ihren neuen Trainer Gerry Fleming unterlagen am vergangenen Wochenende im Rahmen des Sachsenlotto-Cups der Düsseldorfer EG mit 2:5 und den Iserlohn Roosters mit 1:2.

Die Personalien

Bei den Wild Wings werden die beim Bodensee-Cup noch fehlenden Kapitän John Ramage und Manuel Alberg zurückkehren. Weiterhin fallen jedoch Daniel Pfaffengut (Folgen einer schweren Prellung), Marius Möchel (Leistenprobleme) und Alex Karachun (nach OP im Aufbautraining) aus. Im Tor wird Joacim Eriksson stehen.