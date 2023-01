1 Strahlende Wild Wings bedanken sich nach dem Sieg in Augsburg bei den 300 mitgereisten Schwenninger Fans. Foto: Eibner/Feiner

Die Wild Wings eilen im Kampf um einen Play-off-Platz in der DEL nur noch von einem "Sechs-Punkte-Spiel" zum nächsten. Nach dem wichtigen 3:2-Erfolg am Freitag in Augsburg kommen nun aktuell angeschlagene Frankfurter am Sonntag (16.30 Uhr) in die Helios-Arena.















Schwenningens Trainer Harold Kreis freute sich zwar sehr über den Dreier in Augsburg, der bis zum Sonntag seinem Team Platz zehn in der Tabelle beschert, aber er sah Licht und Schatten in den 60 Minuten bei seinen Jungs.