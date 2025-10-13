Schwenninger Wild Wings: Hoffnung auf Wachstum und Konstanz vor dem Gastspiel in Mannheim

Die Schwenninger Wild Wings hoffen nach einem punktlosen Wochenende darauf, dass sich die personelle Situation wieder etwas entspannt. Als Nächstes steht das Derby in Mannheim an.
Auf der Pressekonferenz nach der 3:5-Niederlage gegen die Augsburger Panther stach ein von Wild-Wings-Headcoach Steve Walker geäußerter Satz besonders heraus: „Wir suchen aktuell natürlich auch ein wenig nach der Teamchemie – bei so vielen personellen Änderungen ist das schwierig. Hoffentlich kommen ein paar Spieler zurück und wir können wieder etwas mehr Konstanz in unsere Lineups bringen.“