Schwenninger Wild Wings: Heimpleite nach Horror-Start

Die Schwenninger Wild Wings verlieren ihr Heimspiel gegen die Augsburger Panther mit 3:4. Die Hypothek eines frühen 0:3-Rückstands war am Ende zu groß.
Nach zuvor drei Siegen in Serie war die 0:1-Niederlage in Straubing zuletzt ein Dämpfer, von dem sich die Schwenninger Wild Wings im Heimspiel gegen die Augsburger Panther schnellstmöglich erholen wollten. Doch die Anfangsphase am frühen Sonntagnachmittag hätte vor den Augen von 4685 Zuschauern in der Helios-Arena für das Team von Headcoach Steve Walker kaum ungünstiger verlaufen können. Denn nach weniger als neun Minuten Spielzeit stand es bereits 0:3...