1 Ein Bild, das vieles aussagt. Ein enttäuschter Schwenninger Angreifer Miks Indrasis nach der Derbyniederlage gegen die Mannheimer Adler. Foto: Eibner/Lägler

Die Wild Wings sitzen an diesem Samstagmittag bereits im Bus zum Auswärtsspiel nach Wolfsburg (Sonntag, 19 Uhr). Die Enttäuschung nach der 2:4-Heimniederlage gegen Mannheim saß am Freitagabend tief. Dennoch gab es in diesem Derby für die Schwenninger Aspekte, die sie für die schwere Aufgabe in der VW-Stadt nutzen wollen.















Die Wild Wings kassierten gegen Mannheim ihre vierte Niederlage in Folge – die Adler gewannen zum siebten Mal in Serie. Damit ist schon einiges ausgesagt. In der glänzenden Verfassung, in der sich die Badener in der stimmungsvollen Helios Arena am Freitag vorstellten, dürften sie eine gute Rolle in dieser DEL-Saison spielen.