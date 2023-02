1 Da war die Welt der Wild Wings zwischenzeitlich gegen Ingolstadt wieder in Ordnung. Florian Elias (vorne) hat soeben den 3:3-Ausgleich für Schwenningen erzielt. Doch das Momentum konnte der Pre-Play-off-Anwärter nicht für sich nutzen und unterlag mit 3:5. Foto: Roland Sigwart

In einem verrückten DEL-Spiel haben die Wild Wings am Freitag daheim gegen Ingolstadt mit 3:5 verloren. Es besteht die Hoffnung, dass der verletzte Top-Scorer Tyson Spink schnell wieder auf dem Eis zurück ist.















"Wir haben in Schwenningen so eine Play-off-Atmosphäre schon erwartet", brachte Ingolstadts Trainer Mark French die 60 spannenden und attraktiven Minuten auf den Punkt. In der Helios Arena genossen die 3855 Zuschauer einen hohen Unterhaltungswert – doch das Happy-end gehörte dem Top-Team aus Bayern.