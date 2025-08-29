Schwenninger Wild Wings: Großes Talent, klarer Plan – und schon ein „Netto-König“

Was sich der neue U23-Angreifer Hakon Hänelt bei den Wild Wings alles vorgenommen hat. Mit dem Schwenninger Spielsystem kommt er bereits gut klar.
Es war der Samstag nach dem Saison-Eröffnungstraining Anfang diesen Monats. Schwenningens neuer U23-Spieler Hakon Hänelt und sein Teamkollege Philip Feist hatten sich beim Höhepunkt der Königsfelder Golfwoche – einem großen Turnier – für den frühen Nachmittag angemeldet. Das Problem nur: Wild-Wings-Coach Steve Walker setzte an diesem Samstagvormittag noch eine lange Trainingseinheit an. Es wurde für die beiden Kumpels also zeitlich sehr eng.