Schwenninger Wild Wings: Großes Talent, klarer Plan – und schon ein „Netto-König“

Was sich der neue U23-Angreifer Hakon Hänelt bei den Wild Wings alles vorgenommen hat. Mit dem Schwenninger Spielsystem kommt er bereits gut klar.

Es war der Samstag nach dem Saison-Eröffnungstraining Anfang diesen Monats. Schwenningens neuer U23-Spieler Hakon Hänelt und sein Teamkollege Philip Feist hatten sich beim Höhepunkt der Königsfelder Golfwoche – einem großen Turnier – für den frühen Nachmittag angemeldet. Das Problem nur: Wild-Wings-Coach Steve Walker setzte an diesem Samstagvormittag noch eine lange Trainingseinheit an. Es wurde für die beiden Kumpels also zeitlich sehr eng.

Hänelt und Feist „düsten“ nach dem Trainingsende also nach Königsfeld, um als letzter Turnierflight der Konkurrenz auf dem Platz noch hinterherzujagen. Das Ende der Geschichte: Hakon Hänelt (Offiziell als „Anfänger“ im Turnier geführt!) gewann in der Nettoklasse C die Wertung mit sage und schreibe 76 Punkten, was in Königsfeld clubintern bei der Siegerehrung am Abend für Aufsehen sorgte.

76 Punkte bei einer ersten Turnier-Teilnahme – das ist ein Quantensprung. Das Handicap des neuen Wild Wing rutschte eben mal schnell von der untersten Grenze 54 hoch auf 13,4! Übrigens: Philip Feist räumte an diesem Tag den Sonderpreis „Longest Drive“ mit rund 320 Metern mal eben ab. Was für ein Duo!

Golf ist für den gebürtigen Berliner Hakon Hänelt der ideale Ausgleich zum Profisport: „Du bist draußen in der Natur und bekommst den Kopf frei.“

Die Gründe für seinen Wechsel

Bei den Wild Wings hat sich der 22-Jährige bestens eingelebt. Mit seiner Freundin wohnt er in Schwenningen und konnte vor dem offiziellen Vorbereitungsstart schon einige Sehenswürdigkeiten in der Region („Eine wunderschöne Gegend“) erkunden.

Warum einer der stärksten U23-Spieler Deutschlands von Köln nach Schwenningen wechselte? „Philip Feist und ich kennen uns seit unserer Zeit in der Red Bull Akademie in Salzburg (2017 bis 2020, Anm.d.Red.). Seitdem haben wir uns nicht mehr aus den Augen verloren. Ich habe zuletzt genau verfolgt, wie gut sich Philip unter Steve Walker in Schwenningen entwickelte. Dies war mit ausschlaggebend dafür, dass ich mich für die Wild Wings entschieden habe.“

Bei den Kölner Haien und deren Kooperationspartner Bad Nauheim war Hakon Hänelt zuvor (2023 bis 2025) im Einsatz gewesen.

Die Gewöhnung ans Schwenninger Spielsystem

Das Spielsystem von Coach Steve Walker hat Hakon Hänelt in den vergangenen Wochen bereits gut verinnerlicht. Beim 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen Zürich zählte der junge Angreifer zu den besten Schwenningern.

An welchen Dingen er im Rahmen des Systems noch besonders dazulernen muss? „Im Spiel gegen die Scheibe und ich sollte noch unkomplizierter den direkten Weg zum Tor suchen“, zeigt sich das große Talent selbstkritisch.

Der Coach freut sich

Steve Walker lobt seinen Neuzugang: „Hakon ist ein wirklich guter Skater, der ein Stop-and-Start-Spieler ist. Er lernt das neue System und wird jeden Tag besser. Ich denke, dass er viel Offensivpotenzial hat, das wir hoffentlich bald sehen werden, wenn er sich noch wohler fühlt.“

Seine Anfänge – als er gedraftet wurde

Schon im Alter von zwei Jahren stand der Center erstmals auf dem Eis. Sein Vater war ebenfalls aktiv. Bei den Eisbären Berlin ging Hakon Hänelt in die Eishockey-Ausbildung. Von 2017 bis 2020 lernte der Linksschütze in der Akademie von Red Bull Salzburg weiter und wurde 2021 in der fünften Runde von den Washington Capitals gedraftet.

Auf Wunsch der Capitals sollte Hakon Hänelt dann zwei Jahre lang in der kanadischen Juniorenliga neue Erfahrung sammeln. Doch die Zeit bei Olympiques de Gatineau war auch von Verletzungen geprägt. Nach seinem Kapitel bei den Haien freut er sich, nun bei den Wild Wings ein neues erfolgreiches Kapitel aufzuschlagen.