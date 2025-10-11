Schwenninger Wild Wings: Großes Lob vom Coach, starke Form von Eriksson – Augsburg kommt

Trotz der 0:1-Niederlage in Straubing haben die Wild Wings ihre aktuell gute Form in der DEL erneut unter Beweis gestellt. Die Panther bezwingen Wolfsburg.

Schade, der starke Auftritt der Wild Wings blieb in Straubing unbelohnt. Die Schwenninger verteidigten diszipliniert und sehr strukturiert, doch die Energieleistung des Straubingers Filip Varejcka führte in der 58. Minute zum Treffer des Tages. Der Torschütze gestand später – anerkennend für die Gäste – ein: „Gut, dass wir gegen die Wild Wings nicht in die Verlängerung mussten.“

Einmal mehr hielt Wild-Wings-Keeper Joacim Eriksson in Straubing überragend. Weil der Schwede in der Vorsaison mit seiner persönlichen Leistung nicht immer zufrieden war, trainierte er im Sommer noch einen größeren Umfang für sich. Im Torhüter-Verbund mit Michael Bitzer und auch in der Zusammenarbeit mit dem neuen Torhüter-Coach Cameron MacDonald fühlt sich Eriksson – absolut leistungsfördernd – sehr wohl: „Es ist, als wenn wir uns schon Jahre kennen.“

Mit einer Fangquote von nun 93,30 Prozent rangiert der Schwenninger Keeper in der DEL bei den Torhütern auf Rang drei.

Die Trainerstimmen

Schwenningens Coach Steve Walker lobte sein Team nach dem Schlusszeichen am Freitagabend „für viele gute Dinge heute. Es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben im ersten Drittel sehr gut verteidigt und im zweiten Drittel die Rebounds vor unserem Tor gut geklärt. Im letzten Drittel hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft heute gewinnt, die das erste Tor schießt. Insgesamt haben wir eine gute Leistung gezeigt.“

Für Straubings Trainer Craig Woodcroft waren die Wild Wings im ersten Drittel das bessere Team. „Wir haben dann in der Pause einige Dinge refokussiert und im zweiten Abschnitt besser gespielt. Beide Torhüter haben sehr stark gehalten. Positiv war, dass wir bis zum Ende Geduld zeigten, was man in so einem Spiel unbedingt braucht.“

In der Tabelle rutschten die Wild Wings auf den sechsten Platz ersteinmal ab – die Straubinger untermauerten ihren hervorragenden zweiten Platz, bleiben daheim bislang in dieser Saison ungeschlagen.

Die Lage in Augsburg

Für die Wild Wings geht es am Sonntag (14 Uhr) in der Helios Arena mit dem Spiel gegen Augsburg weiter. Die Möglichkeit ist gering, dass dann Zach Senyshyn (Nackenprobleme) und Hakon Hänelt (muskuläre Probleme) schon wieder in die Mannschaft zurückkehren. Denkbar ist jedoch, dass Verteidiger Dominik Bittner, der in Straubing als überzähliger Ü24-Spieler pausieren musste, wieder aufläuft.

Die Augsburger (8./12) besiegten am Freitag nach einem großen Kampfspiel daheim Wolfsburg mit 2:1 nach Verlängerung. Donald Busdeker hatte entscheidend für die Schwaben getroffen.

In der Vorbereitung hatten die Wild Wings bei der Saison-Generalprobe Anfang September Augsburg mit 6:2 besiegt, was aber für Steve Walker und Co. kein Maßstab mehr ist.

Der Plan des Traditionsvereins aus Bayern war vor der Saison klar: Aus ihrer Position als „Dauerabstiegskämpfer“ wollten die Augsburger in der DEL endlich raus. Dementsprechend ließen auch die Neuverpflichtungen (15) aufhorchen. Torhüter Michael Garteig kam aus Ingolstadt. Mit Kyle Mayhew kam der „Verteidiger des Jahres 2024/25“ der ECHL. Auch die Unterschrift des Kölner Angreifers Alexandre Grenier sorgte ebenso für ein Ausrufezeichen.

Trainer Bill Peters – so viel lässt sich jetzt schon sagen – hat einen Kader beisammen, der auch im Kampf um einen Pre-Playoff-Platz eingreifen kann.

Der erste Saisonauswärtssieg vor einer Woche mit dem 4:1 in Dresden zeigte es auf, dass die Panthers ihr bisheriges Kellerkind-Image in der DEL ablegen können.

Dennoch: Wollen sich die Wild Wings unter den ersten Sechs erst einmal stabilisieren, sollte das Heimspiel am Sonntag gegen Augsburg gewonnen werden.

Neunter DEL-Spieltag im Rückblick

Am Freitag demonstrierte Tabellenführer Mannheim mit dem 6:3-Sieg in Bremerhaven (der achte Saisonsieg der Adler) seine Stärke. Ersatzgeschwächte Berliner mussten beim 3:2-Sieg nach Verlängerung in Frankfurt Schwerstarbeit verrichten.

Vor 17 000 Zuschauern siegten die Kölner Haie mit 4:3 daheim gegen Ingolstadt. Die Oberbayern rutschten damit auf Rang zehn ab. Im Kellerduell setzte sich Iserlohn auf eigenem Eis gegen Schlusslicht Dresden mit 4:3 in der Overtime durch. Der Aufsteiger aus Elbflorenz läuft angesichts bisher nur vier Punkten Gefahr, zeitnah in der Tabelle unten abgehängt zu werden.