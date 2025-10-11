Schwenninger Wild Wings: Großes Lob vom Coach, starke Form von Eriksson – Augsburg kommt

Trotz der 0:1-Niederlage in Straubing haben die Wild Wings ihre aktuell gute Form in der DEL erneut unter Beweis gestellt. Die Panther bezwingen Wolfsburg.
Schade, der starke Auftritt der Wild Wings blieb in Straubing unbelohnt. Die Schwenninger verteidigten diszipliniert und sehr strukturiert, doch die Energieleistung des Straubingers Filip Varejcka führte in der 58. Minute zum Treffer des Tages. Der Torschütze gestand später – anerkennend für die Gäste – ein: „Gut, dass wir gegen die Wild Wings nicht in die Verlängerung mussten.“