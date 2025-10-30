Schwenninger Wild Wings: Große Worte von Tom Rowe, der siegreiche Tunnelblick – Berlin kommt

Warum der Frankfurter Coach die Wild Wings so schätzt. Weshalb sich Jordan Szwarz so sehr auf die Eisbären am Freitag freut und Alex Karachun Olympia noch nicht abschreibt.
Souverän haben die Wild Wings (8./23) am Mittwochabend in der DEL die Frankfurter Löwen mit einer 1:6-Niederlage zurück nach Hessen geschickt. Nicht nur Angreifer Jordan Szwarz freut sich nun auf das attraktive Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Eisbären Berlin: „Wir spielen gegen ein Top-Team. Das ist für uns genau der richtige Gegner, um zu sehen, wo wir gerade stehen.“ Und sein Teamkollege Alex Karachun verspricht: „Wenn wir die Leistung, die wir gegen Frankfurt zeigten, gegen Berlin wiederholen, dann werden sie es gegen uns nicht einfach haben.“