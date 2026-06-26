Schwenninger Wild Wings: Große Liebe, gute Aufstiegschancen - starke Lebensschulung

Warum sich der frühere Wild-Wings-Nachwuchsspieler Finn Hesselbach für einen sehr interessanten Weg entschied. Der junge Neckarstädter leitet auch Spiele in der Schweiz.

Für einige Menschen bleibt der Eishockeysport ein Lebenlang. Aus Spielern werden Trainer oder Manager. Ein Jugendleiter steigt auf zu einem weiteren wichtigen Vorstandsposten im Club. Oder ein früherer Jugendspieler wird ein erfolgreicher Schiedsrichter. Bei Finn Hesselbach, der bis zu U13 in Schwenningen dem Puck nachjagte, ist es so. Nach ein paar Jahren Pause leitet der heute 20-Jährige Spiele der verschiedenen Leistungsklassen in Baden-Württemberg - aber auch in der Schweiz.

Eishockey-Schiedsrichter sind gefragt Eishockey-Schiedsrichter sind so gefragt, wie in diesen heißen Tagen hierzulande eiskalte Getränke. Es gibt noch zu wenige. Am Beispiel in Baden-Württemberg (EBW) ist dies klar erkennbar. Einige Unparteiische kommen aus Mannheim und der nördlichen Landesregion - mit Finn Hesselbach, Benjamin und Marc Tabor, Artur Wagner, Nadja Matic und Michael Musacchio, die allesamt die Farben des ERC Schwenningen vertreten, dünnt sich die Personeldecke bei den Schiris in Richtung Süden von Ba-Wü immer mehr aus. Und dabei ist das Spielprogramm allein schon im Rahmen des baden-württembergischen Eishockey-Verbandes in jedem Winter sehr umfangreich.

Finn Hesselbach, inzwischen sportlich auch ein sehr erfolgreicher Golfspieler, hatte vor drei Jahren den Wunsch, inspiriert auch nach einem Gespräch mit Anton Tabor, Mitglied im EBW-Schiedsrichterausschuss, Unparteiischer zu werden. „Ich wollte eben den Kontakt zum Eishockey nie verlieren. Deshalb habe ich diesen Weg eingeschlagen.“

Wie alles beginnt

In Mannheim legte der heute 20-Jährige seine Schiedsrichter-Lizenz ab, besitzt nun im Schiedsrichterwesen des baden-württembergischen Verbandes eine kleine Ausnahmestellung, weil er - verbunden mit seinem Lehramtsstudium in St. Gallen - nun auch für den Schweizer Eishockeyverband im Einsatz ist. „Schiedsrichter sein zu können, hilft einem auch viel in der Persönlichkeitsentwicklung weiter und macht einfach sehr viel Freude, weil jedes Spiel, egal in welcher Klasse, immer wieder eine neue Herausforderung darstellt.“

Finn Hesselbach leitet hier in Baden-Württemberg unter anderem Spiele in den höherklassigen Nachwuchsligen und war bereits auch im Herren-Bereich bis zur Baden-Württemberg-Liga im Einsatz.

In der Schweiz ist sein Arbeitsbereich auf dem Eis noch umfangreicher, weil dort bereits bei der U9 oder U11 Schiedsrichter gefordert sind.

Spielerpass beim EHC Schaffhausen

Wie tief seine Liebe zum Eishockey immer noch ist, zeigt auch der Aspekt, dass der junge Schwenninger inzwischen ebenso bei der U21 des EHC Schaffhausen das Sommertraining absolviert und wohl auch als Spieler - wenn es der Zeitrahmen in der neuen Saison zulässt - zum Einsatz kommt.

Sein älterer Bruder Tim, der früher ebenfalls als Torhüter-Talent beim Wild-Wings-Nachwuchs das Trikot trug, ist übrigens auch auf das Eis zurückgekehrt. Dies, obwohl der Jurastudent in Konstanz weiterhin an einer erfolgreichen Golf-Karriere weiterarbeitet. Tim Hesselbach absolviert derzeit die Sommervorbereitung beim Herrenteam des EHC Schaffhausen. Auch hier scheint ein Comeback im kommenden Winter möglich. „Wir sind toll in Schaffhausen aufgenommen worden. Es macht uns beiden dort einfach viel Spaß“, berichtet Finn Hesselbach.

Wie weit hoch es mit der Schiedsrichter-Laufbahn noch weitergeht, möchte sich Finn Hesselbach, der auch einen Schweizer Pass besitzt, offenlassen. „Es war jedenfalls so für mich die absolut richtige Entscheidung, auf diesem Weg zum Eishockey zurückzukehren.“