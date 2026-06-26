Schwenninger Wild Wings: Große Liebe, gute Aufstiegschancen - starke Lebensschulung

Warum sich der frühere Wild-Wings-Nachwuchsspieler Finn Hesselbach für einen sehr interessanten Weg entschied. Der junge Neckarstädter leitet auch Spiele in der Schweiz.
Für einige Menschen bleibt der Eishockeysport ein Lebenlang. Aus Spielern werden Trainer oder Manager. Ein Jugendleiter steigt auf zu einem weiteren wichtigen Vorstandsposten im Club. Oder ein früherer Jugendspieler wird ein erfolgreicher Schiedsrichter. Bei Finn Hesselbach, der bis zu U13 in Schwenningen dem Puck nachjagte, ist es so. Nach ein paar Jahren Pause leitet der heute 20-Jährige Spiele der verschiedenen Leistungsklassen in Baden-Württemberg - aber auch in der Schweiz.