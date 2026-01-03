Schwenninger Wild Wings: Gemischte Gefühle, Offensiv-Explosion und Sonderzug-Comeback

Die Wild Wings nach dem „13-Tore-Event“ in Augsburg. Es gibt zwei Betrachtungsweisen. Das nächste „Sechs-Punkte-Spiel“ folgt am Sonntag (14 Uhr) in Frankfurt.
Was für ein verrücktes DEL-Spiel der Wild Wings in Augsburg! Beim 7:6 der Panther wechselte das Momentum zwischen den beiden Rivalen im Kampf um Platz zehn ständig. Die beiden Trainer – Steve Walker und Bill Peters – hätten es sich draußen auf der Bank jeweils sicherlich eine Spur ruhiger und geordneter gewünscht. Gleich zwei Torhüter auf beiden Seiten wurden in dem 13-Tore-Spektakel „verschlissen“. Die Stimmung im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion war großartig.