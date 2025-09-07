Schwenninger Wild Wings: Gelungene Generalprobe gegen Augsburg

Die Schwenninger Wild Wings konnten ihr letztes Testspiel vor dem DEL-Saisonstart erfolgreich gestalten. Gegen die Augsburger Panther fuhr das Team von Steve Walker einen 6:2-Sieg ein.
Bevor die neue DEL-Saison am kommenden Wochenende mit Auswärtsspielen in Bremerhaven und Iserlohn beginnt, testeten die Schwenninger Wild Wings am Sonntagnachmittag ein letztes Mal. Vor den Augen von 4320 Zuschauern in der Helios-Arena besiegte das Team von Headcoach Steve Walker dabei die Augsburger Panther verdient mit 6:2.