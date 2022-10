1 Nicht mehr Zuschauer, sondern wieder mittendrin. Johannes Huß hat seine Verletzung auskuriert und kehrt in die Schwenninger Abwehr zurück. Foto: Eibner/Brockmann

In der DEL stehen die Wild Wings am Freitag (19.30 Uhr) vor einem wichtigen Heimspiel gegen den Tabellenzehnten Nürnberg. Am Sonntag (19 Uhr) gastiert Schwenningen bei Aufsteiger Frankfurt.















Link kopiert

Mit 5:1 am Sonntag in München gewonnen – am Dienstag trotz einer guten Leistung mit 1:3 in Straubing verloren. Die Wild Wings sollten gegen Nürnberg zeigen, dass es weiter in die richtige Richtung geht. "Wir sind besser geworden, als wir es vor der Abfahrt nach München waren. Die Jungs haben Fortschritte in den vergangenen beiden Spielen gemacht. Dies gilt es nun gegen Nürnberg zu bestätigen", bringt es Wild-Wings-Coach Harold Kreis auf den Punkt.

Christof Kreutzer blickt voraus

"Wir müssen den nächsten Schritt nach vorne schaffen, deshalb ist unsere Partie gegen Nürnberg richtungsweisend", zeigt sich Schwenningens Sportdirektor Christof Kreutzer mit dem Begriff "wichtig" einverstanden.

Die Vorfreude des David Ullström

Große Vorfreude hat Schwenningens neuer Stürmer David Ullström auf sein Heimdebüt am Freitag in der Helios-Arena – in einer Sturmreihe mit Miks Indrasis und Mitch Wahl. "Ich freue mich auf die Fans der Wild Wings und auf die kleinere Eisfläche. Die DEL ähnelt der AHL", hat der Schwede festgestellt. "In beiden Ligen wird mehr das einfache Eishockey bevorzugt. Dies kommt meinem Spiel entgegen." Wo sich David Ullström nach seinem ersten Spiel leistungsmäßig im Schwanentrikot sieht? "Es gibt für mich kein Problem trotz meiner langen Spielpause, sofort in der DEL mitzuhalten. Aber ich möchte mehr. Ich will ein Unterschiedsspieler in Schwenningen werden und dem Team bei seiner Entwicklung weiterhelfen." Harold Kreis plant, Ullström gegen Nürnberg im Überzahlspiel erstmals einzusetzen.

Die Personalien

Verteidiger Johannes Huß hat seine Unterkörperverletzung auskuriert und sorgt als fünfter Defensivmann endlich wieder für eine größere Rotation in der Abwehr. Kai Zernikel ist hingegen noch erkrankt. Im Angriff kehrt Manuel Alberg zurück. Joacim Eriksson wird das Tor hüten.

Bereits zum dritten Mal laufen sich die Wild Wings und die Nürnberg Ice Tigers in dieser Saison über den Weg. In einem Vorbereitungsspiel am 9. September gewannen die Neckarstädter daheim gegen die Franken mit 3:1. Im ersten Saison-Vergleich in der DEL unterlag Schwenningen am 7. Oktober mit 4:5 auswärts.

Die Situation bei den Ice Tigers

Zuletzt gab es bei den Nürnbergern leistungsmäßig ein ständiges Auf und Ab. Nach der 3:5-Niederlage vor zehn Tagen in Frankfurt entschieden die Ice Tiger ihr Heimspiel gegen Bietigheim mit 6:3 für sich. Am Mittwoch unterlagen sie daheim dem ERC Ingolstadt mit 1:4. Trainer Tom Rowe forderte nach der Heimpleite, "dass wir wieder härter spielen müssen".

Neben den Leistungsschwankungen verzeichnete Nürnberg zuletzt großes Verletzungspech. Verteidiger Nicholas Welsh sowie die beiden Angreifer Ryan Stoa und Charlie Jahnke fallen lange aus. Mit dem Finnen Elis Hede und mit dem Kanadier Rick Schofield wurden zumindest die Ausfälle im Angriff nun kompensiert.