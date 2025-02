1 Wild-Wings-Coach Steve Walker bleibt seiner Linie treu: Trotz fünf Niederlagen in Folge soll die Mannschaft nicht von ihrem Weg und den Vorgaben abweichen. Foto: Eibner

Typisch Steve Walker – der Schwenninger Trainer hält die Kritik klein und baut auf den positiven Aspekten auf. Thomas Larkin und Brandon MacMillan können vielleicht spielen.









Die Wild Wings stehen in der DEL vor einem sehr wichtigen Heimspiel gegen Köln (Mittwoch, 19.30 Uhr). Nach fünf Niederlagen in Folge brauchen die Schwenninger (10./60) gegen die Haie (6./72) dringend eine Trendwende in der heißen Phase im Kampf um die Play-off-Plätze.