Schwenninger Wild Wings gegen Köln: Starke Leistung gezeigt – aber am Ende doch kein Rekordverhinderer

Die Wild Wings verkaufen sich in der ausverkauften Helios Arena gegen DEL-Spitzenreiter Köln beim 2:3 teuer. Die Haie stellen mit dem 15. Sieg in Folge Mannheimer Rekord ein.
Schade, die Schwenninger sind doch keine Partycrasher für die Haie! Die Wild Wings haben am Freitag abend daheim in der ausverkauften Helios Arena die bislang beeindruckende Erfolgsserie von DEL-Tabellenführer Köln beim 2:3 nicht stoppen können. Dabei zeigten die Schwenninger insgesamt eine starke Leistung, hätten mehr verdient gehabt.