1 Angreifer Daniel Pfaffengut soll gegen die Berliner Eisbären ins Schwenninger Team zurückkehren. Foto: Eibner/Haesler

Bleiben die Wild Wings in der DEL in der Erfolgsspur? Am Freitag (19.30 Uhr) im Spiel bei den Eisbären Berlin gibt es darauf die Antwort. Am Sonntag (14 Uhr) kommt Straubing.















Link kopiert

Auf diese aktuelle Tabellenkonstellation nach der Hälfte der diesjährigen DEL-Hauptrunde wäre vor der Saison sicherlich niemand gekommen: Vorjahresmeister Eisbären Berlin rangiert auf Platz 14 – hat bereits neun Punkte Rückstand auf den Tabellenzehnten aus Schwenningen!

Die beiden Ausgangspositionen

Bei den Wild Wings zeigte die Leistungskurve in den vergangenen Wochen (zuletzt drei Siege in acht Tagen) kontinuierlich nach oben – in der Kabine beim neunmaligen deutschen Meister Berlin ist hingegen eine faustdicke sportliche Krise seit Saisonbeginn zu Besuch.

Die aktuelle Lage in Berlin

Die eigentlich große Überraschung ist in Berlin, dass US-Milliardär und Klubeigner Phil Anschutz bislang noch nicht versucht hat, mit personellen Wechseln bei den sportlich Verantwortlichen die Talfahrt in der DEL zu stoppen. Die aktuellen Berliner Zahlen sind gruselig, haben etwas von Halloween in der Vorweihnachtszeit: In den vergangenen sechs Spielen gab es fünf Niederlagen – elfmal in Folge konnte der Titelverteidiger zuletzt keinen Dreier landen. Im ersten Saisonvergleich mit Schwenningen unterlagen die Eisbären am 30. November nach einem blutleeren Auftritt in der Helios-Arena mit 2:6.

Die Gefühlswelt des Eisbären-Coaches

Berlins Coach Serge Aubin bevorzugt bei seiner Bestandsaufnahme weiterhin die Mitte: "Wir wissen genau, wo wir stehen und wie gefährlich unsere Tabellensituation ist. Aber wir dürfen auch nicht alles schlechtreden", wurde Aubin erst vor wenigen Tagen zitiert.

Die Einschätzung von Harold Kreis

Ausgerechnet jetzt kreuzen am Freitag selbstbewusste Wild Wings in der Berliner Mercedes-Benz Arena auf, die ihren vierten Sieg in Folge anpeilen. Trainer Harold Kreis erwartet eine Berliner Mannschaft, "die um jeden Meter gegen uns kämpfen wird, weil sie mit dem Rücken zur Wand steht. Aber wir wollen unseren Plan wieder erfolgreich durchziehen."

Ein Lob für die Reiseplanung

Harold Kreis lobte am Donnerstag die Reiseplanung von Sportdirektor Christof Kreutzer. Das Schwenninger Team fand auf ihrer "Nord-Tournee" zwischen der Partie in Wolfsburg und der in Berlin in Weyhausen ein ideales Quartier. "Die Jungs konnten nach dem intensiven Spiel gegen die Grizzlys mental abschalten und sich physisch erholen Es tut immer gut, wenn die Jungs auch einmal ein paar Tage so zusammen sind", berichtet er.

Harold Kreis setzt darauf, "dass wir gegen Berlin leistungsmäßig da anknüpfen, wo wir in Wolfsburg am Dienstag aufgehört haben. Wir werden die Eisbären sicherlich nicht an ihrem Tabellenplatz messen. Sie werden die Wende schaffen. Aber dies muss nicht unbedingt gegen uns passieren", so der Wild-Wings-Coach.

Die Personalien

Nach seiner Verletzungspause soll der nachgereiste Angreifer Daniel Pfaffengut gegen die Eisbären sein Comeback feiern. Im Tor steht Joacim Eriksson.