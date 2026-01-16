Schwenninger Wild Wings Future: Wie die U20 eine harte Nuss im Derby knacken will

In der DNL-Qualifikationsrunde geht es daheim gegen Bietigheim. Die U17 ist Außenseiter in Köln. Die Trainingsverhältnisse bereiten Kopfzerbrechen.
Schwere Aufgaben warten auf die beiden höherklassigen Team der Wild Wings Future am Wochenende. Insgesamt gab es in dieser Woche problematische Trainingsverhältnisse für die Nachwuchsmannschaften. Nur eingeschränkt konnte aufgrund Problemen auf der Bahn 1 trainiert werden, außerdem spielten die Wild Wings am Donnerstagabend daheim gegen Berlin und blockten ebenfalls ein Zeitfenster.