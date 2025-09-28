Schwenninger Wild Wings Future: Was U20-Coach Wayne Hynes noch besonders kritisiert

Das DNL-Team verbucht in Bad Tölz eine ausgeglichene Bilanz. Die Qualifikationsrunde als zweiter und wichtiger Saisonteil naht. Die U17 spielt am kommenden Freitag wieder.
Die U20 der Wild Wings Future biegt in der Findungsphase Gruppe A der DNL in den letzten Teil ein. Danach geht es für die Schwenninger wohl ab Mitte Oktober in der Qualifikationsrunde weiter. Um noch die Meisterrunde zu erreichen, müssten die Schwenninger in den letzten vier Spielen als Tabellensechster (10 Punkte) noch den Rückstand auf Dresden (4./17) wettmachen. Doch dies scheint unwahrscheinlich.