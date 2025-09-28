Schwenninger Wild Wings Future: Was U20-Coach Wayne Hynes noch besonders kritisiert

Das DNL-Team verbucht in Bad Tölz eine ausgeglichene Bilanz. Die Qualifikationsrunde als zweiter und wichtiger Saisonteil naht. Die U17 spielt am kommenden Freitag wieder.

Die U20 der Wild Wings Future biegt in der Findungsphase Gruppe A der DNL in den letzten Teil ein. Danach geht es für die Schwenninger wohl ab Mitte Oktober in der Qualifikationsrunde weiter. Um noch die Meisterrunde zu erreichen, müssten die Schwenninger in den letzten vier Spielen als Tabellensechster (10 Punkte) noch den Rückstand auf Dresden (4./17) wettmachen. Doch dies scheint unwahrscheinlich.

Am Wochenende in Bad Tölz gewannen die jungen Wild Wings am Samstag mit 4:1. Die Treffer erzielten Adrian Zerr (22.), Westen Ebrahim (30./37.) und Luis Loyal (38.).

Am Sonntag verloren die Schwenninger mit 0:3.

Wayne Hynes blickt insgeheim schon auf die Qualifikationsrunde und sieht bei seinem Team Steigerungsbedarf. Dann geht es für die U20 bereits um den Klassenerhalt.

Der U20-Coach legt den Finger in die Wunde: „Wir lassen unseren Gegnern zu viele Chancen und zu viel Raum. Das war auch in Bad Tölz ein großes Problem. Wir müssen dies abstellen.“

Am Wochenende geht es für die U20 mit zwei Auswärtsspielen in Iserlohn weiter. Die U17 (DEB-Qualifikationsrunde) war am Wochenende spielfrei und gastiert am Freitag in Bietigheim. Die Fire Wings steigen am Samstagabend mit dem Heimspiel gegen Zweibrücken in die neue Saison der Baden-Württemberg-Liga ein.